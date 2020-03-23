Foreign Policy: Каким будет мир после коронавирусной пандемии

Как и в случае с падением Берлинской стены или крахом Lehman Brothers, пандемия коронавируса потрясла саму основу мироздания, приведя к многочисленным последствиям, которые мы только начинаем осознавать. Однако одно можно сказать наверняка: коронавирус не только изменил жизни, внёс хаос в работу рынка и показал реальный уровень компетенции (или её отсутствие) правительств, но и в будущем приведёт к тектоническим сдвигам на мировой арене. Чтобы понять направление этого движения, Foreign Policy опросил 12 «ведущих мыслителей со всего мира», которые озвучили свои прогнозы для мирового порядка после окончания пандемии.

Мир станет менее открытым, процветающим и свободным

Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардском университете

Пандемия усилит государства и укрепит националистические настроения. Правительства всех типов пойдут на экстренные меры для борьбы с кризисом, и многие не захотят расставаться с новыми полномочиями по окончанию кризиса.

Кроме того, COVID-19 ускорит переход власти и влиянии с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали на коронавирус образцово, в то время как Китай допустил ошибки лишь на ранних стадиях. Ответ на пандемию в Европе и Америке по сравнению с ними оказался медлительным и непродуманным, что ещё больше запятнало блистательную ауру западного «бренда».

Что же не изменится, так это конфликтная суть мировой политики. Предыдущие моровые поветрия не стали прологом новой эры глобального сотрудничества. Коронавирус не исключение. По мнению профессора, мы станет свидетелями дальнейшего отхода от гиперглобализации, так как граждане обращаются за защитой, прежде всего, к национальным правительствам.

«Если вкратце, то COVID-19 приведёт к созданию менее открытого, менее процветающего и менее свободного мира. Такой итог не был предначертан, однако сочетание смертоносного вируса, неадекватного планирования и некомпетентного управления подтолкнуло человечество на новую и тревожную тропу», — подытожил Уолт.

Конец глобализации такой, какой мы её знаем

Робин Ниблетт, директор Королевского института международных отношений

«Пандемия коронавируса может стать той самой соломинкой, которая переломит спину верблюду экономической глобализации», — считает он. Растущая мощь Китая и так уже убедила политические элиты США в том, что они должны лишить Пекин доступа к высоким технологиям. Теперь же COVID-19 склоняет правительства, компании и общество к тому, чтобы они были готовы к работе в условиях длительной экономической самоизоляции.

В этом контексте крайне маловероятно, что мир вернётся к идее взаимовыгодной глобализации, которая определила облик начала XXI века. Без стимула защищать достижения мировой экономической интеграции, архитектура мирового экономического регулирования, созданная в XX веке, быстро деградирует. Для сохранения международного сотрудничества и отказа от открытого геополитического соревнования от политических лидеров потребуется невероятная самодисциплина, полагает эксперт.

Китаецентричная глобализация

Кишор Махбубани, заслуженный научный сотрудник Национального университета Сингапура

Пандемия COVID-19 не приведёт к фундаментальным изменениям в развитии мировой экономики. Коронавирус лишь ускорит уже наметившуюся тенденцию: уход от американоцентричной глобализации в сторону китаецентризма.

Махбубани подчёркивает, что американское население утратило веру в глобализацию и международную торговлю — чего нельзя сказать о Китае. Это обусловлено тем, что китайские лидеры не забыли о столетии унижений, которое стало результатом благодушия Пекина и его тщетных попыток отгородиться от внешнего мира. При этом последние несколько десятилетий экономического развития стали результатом именно глобализации.

США стоят на перепутье. Если их главная цель — это сохранение мирового лидерства, то Вашингтону придётся вступить в бескомпромиссное геополитическое противоборство с Китаем на всех фронтах. Однако если США стремятся повысить благосостояние американцев — чьё положение с социальной точки зрения ухудшилось — то им с Пекином стоит сотрудничать. Более мудрым выбором, по мнению учёного, было бы сотрудничество, однако учитывая политическую нелюбовь США к Китаю, такой вариант может и не возобладать.

Демократии выползут из своей скорлупы

Джон Икенберри, профессор политологии и международных отношений в Принстонском университете

В краткосрочной перспективе кризис подстегнёт все лагеря на Западе к обсуждению стратегии. Националисты и антиглобалисты, китайские «ястребы» и даже либеральные интернационалисты — все они увидят новые доказательства правильности их взглядов. Учитывая экономический ущерб и социальный коллапс, вряд ли может произойти что-то иное, кроме движения к национализму и великодержавному соперничеству.

Однако, как и в 30-е и 40-е годы прошлого века может возникнуть противоположное течение жёсткого интернационализма, подобному тому, которое олицетворял собой Франклин Делано Рузвельт. ФДР и прочие интернационалисты сотворили послевоенный порядок, который переформировал открытую систему при помощи новых форм защиты и взаимозависимости. США уже не могли замыкаться в своих границах; им нужно было действовать в рамках открытого миропорядка, который требовал создания глобальной инфраструктуры многостороннего сотрудничества.

Так что США и другие западные демократии могут пройти через ту же цепь реакций, катализатором которой будет чувство уязвимости.

«Реакция сначала может принять националистический характер, однако в долгосрочной перспективе демократии выползут из своей скорлупы, чтобы найти новый вид прагматического и защитного интернационализма», — считает профессор.

Меньше прибыли, больше стабильности

Шэннон О’Нил, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

COVID-19 подрывает базовые устои мирового производства. Компаниям придётся пересмотреть комплексные каналы поставок с участием многочисленных стран. Мировые цепочки поставок и так уже были под экономическим давлением, вызванным ростом стоимости китайской рабочей силы, торговыми войнами Дональда Трампа и прогрессом в области робототехники и автоматизации. Коронавирус нарушил многие экономические связи: закрытие фабрик в зоне поражения оставило производителей и их смежников без продуктов и запасов.

С другой же стороны, пандемия заставит компании больше заботиться о происхождении их продуктов, что приведёт к смене эффективного хозяйства на чрезмерное. Мы также станем свидетелями государственного вмешательства и наращивания стратегических запасов. «Прибыльность упадёт, но логистическая стабильность должна вырасти», — полагает О’Нил.

Пандемия может послужить во благо

Шивсханкар Менон, бывший советник по национальной безопасности индийского премьер-министра

Хотя пока что ситуация находится на ранней стадии, уже очевидны три момента. Во-первых, пандемия коронавируса изменит нашу политику. В час кризиса всё общество — даже либертарианцы — обратились к правительствам. Тем не менее опыт говорит о том, что авторитаристы и популисты справляются с эпидемией ничуть не лучше демократов.

Во-вторых, это ещё не конец взаимосвязанного мира.

«Сама пандемия — это и есть доказательство нашей взаимозависимости», — подчёркивает эксперт.

Вместе с тем все уже начинают замыкаться в себе, искать автономии и пытаться взять контроль над собственной судьбой в свои руки. Мы движемся к более бедному, более злому и маленькому миру.

Однако налицо также и обнадёживающие знаки. Индия, например, в инициативном порядке собрала конференцию с участием всех лидеров Южной Азии для того, чтобы выработать общий ответ на пандемию. Если пандемия заставит нас признать, что многостороннее сотрудничество — это в наших интересах, то она послужит во благо.

США понадобится новая стратегия

Джозеф Най, профессор Гарвардского университета

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии национальной безопасности с упором на великодержавное соперничество. Однако COVID-19 показал, что она не отвечает реалиям.

«Даже если США восторжествуют как великая держава, они не смогут защитить себя в одиночку», — подчёркивает Най.

Когда речь заходит о таких транснациональных угрозах, как коронавирус или глобальное потепление, нельзя ставить американскую мощь превыше других стран. Ключ к успеху кроется в осознании важности разделения власти с партнёрами. Каждая страна ставит свои национальные интересы превыше всего: вопрос лишь в том, насколько широко или узко определяются эти интересы.

«COVID-19 показал, что нам не удаётся подстроить нашу стратегию под этот новый мир», — полагает профессор.

Историю COVID-19 пишут победители

Джон Аллен, президент Брукингского института и генерал КМП США в отставке

Как это бывало всегда, историю будут писать «победители» коронавируса. Каждая страна и каждый отдельно взятый член общества столкнулись с последствиями этого кризиса. Поэтому те страны, которые переживут пандемию, объявят о «победе» над теми странами, где последствия оказались более разрушительными. Для некоторых это будет великий и безоговорочный триумф демократии, мультилатерализма и общественного здравоохранения. Для других же — демонстрация «достоинств» авторитарного правления.

Как бы то ни было, этот кризис изменит международную структуру власти. COVID-19 продолжит подрывать экономическую активность и способствовать росту напряжённости между странами. В долгосрочной перспективе пандемия, по всей видимости, уменьшит продуктивный потенциал мировой экономики. Особенно велики риски для развивающихся стран и государств с большим количеством уязвимой рабочей силы. Международная система, в свою очередь, окажется под сильнейшим давлением, которое приведёт к нестабильности и конфликтам внутри и между странами.

Новый этап мирового капитализма

Лори Гарретт, лауреат Пулитцеровской премии

Фундаментальный шок мировой финансовой и экономической системы — это констатация того факта, что мировые цепочки поставок и распределения благ глубоко уязвимы и могут быть нарушены. Следовательно, пандемия коронавируса не только приведёт к долгосрочным экономическим последствиям, но также и к более основополагающим сдвигам.

Глобализация позволяла компаниям делегировать производство субподрядчикам по всему миру и поставлять продукты на рынки по схеме «с пылу с жару», экономя на складских расходах. Товары, задерживающиеся на прилавках более нескольких дней, считались показателем рыночной неэффективности. Однако как видно на примере COVID-19, патогены заражают не только людей, но и всю эту систему беспрерывных поставок.

Учитывая масштабы финансовых потерь, компании выйдут из пандемии с чувством глубокого недоверия к подобной модели. Результатом будет переход на новый этап мирового капитализма, в котором цепочки поставок будут находиться ближе к дому и защищены от будущих срывов. Такая стратегия может сократить прибыли компаний в краткосрочной перспективе, однако сделает всю систему более устойчивой.

Больше стран-развалюх

Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям

По крайней мере, на протяжении нескольких лет большинство государств уйдут в себя, сосредоточившись на внутренних, а не внешних проблемах и пытаясь добиться самодостаточности. Многие страны будут испытывать трудности с экономическим восстановлением, а государства на грани коллапса станут более частым явлением.

При этом кризис с большой долей вероятности поспособствует ухудшению американо-китайских отношений и ослаблению евроинтеграции. Что же касается позитивных последствий, то вероятно некоторое усиление мировой системы здравоохранения.

Соединённые Штаты провалили тест на лидерство

Кори Шейк, заместитель директора Международного института стратегических исследований

«Соединённые Штаты перестанут считаться международным лидером, потому что их правительство продемонстрировало свой узколобый эгоизм и бездарное головотяпство», — считает он.

Последствия этого кризиса могли быть в значительной степени смягчены, если бы международные организации предоставили в более короткие сроки больше информации, что дало бы возможность правительствам подготовиться к шторму. Именно этим могли бы заняться США, показав всему миру, что хотя ими и движет себялюбие, они живут не только им.

«Вашингтон провалил тест на лидерство, и миру на пользу это не пойдёт», — подчёркивает Шейк.

Сила человеческого духа повсюду

Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам

Пандемия COVID-19 — это величайший мировой кризис этого века. Его масштабы и значение огромны. Финансовый и экономический кризис могут затмить по своему значению Великую рецессию 2008−2009 годов.

На данный момент международное сотрудничество прискорбно далеко от идеала. Если США и Китай не смогут отказаться от пикировки и взаимных обвинений в том, кто на самом деле виноват в кризисе и начать подавать пример поведения, уровень доверия к ним может серьёзно снизиться.

Тем не менее в каждой стране найдётся немало примеров силы человеческого духа — докторов, медсестёр, политических лидеров и обычных граждан, демонстрирующих упорство, эффективность и умение вести за собой. Это даёт основания надеяться на то, что люди по всему миру смогут справиться с этим невероятным вызовом, подытоживает Бёрнс.