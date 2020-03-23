Гаагский суд потребовал от обвинения показать спутниковые фото пуска ракеты из "Бука"

В Гааге окружной суд, рассматривающий дело по катастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, потребовал от стороны обвинения предоставить спутниковые снимки пуска ракеты из комплекса "Бук" по самолету.
Председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус сообщил, что прокуроры должны подтвердить или опровергнуть информацию о наличии подобных кадров, сделанных средствами слежения Соединенных Штатов.
Как сообщает "Интерфакс", судья поинтересовался, будет ли обвинение добавлять эту информацию к делу. Также прокуратуре следует окончательно определить круг потерпевших по этому делу, чтобы на более поздней стадии слушаний у них была возможность реагировать.
Крушение пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух". Власти Украины и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. В Австралии и Нидерландах возложили ответственность за сбитый лайнер на Россию и потребовали выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.