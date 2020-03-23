Гидрометцентр рассказал о погоде в мае

Температура в мае будет около и выше нормы на большей части России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.

"В мае температура выше нормы прогнозируется в западных регионах Европейской части страны, включая Московский регион и ЦФО (только западные регионы), а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии... На остальной части страны вы видите такой розовый цвет, значит температуры будет около и выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что избыток осадков ждет в мае север Сибирского федерального округа.