Глава МИД Абхазии призвал Тбилиси не вмешиваться в дела республики

Выборы президента — внутреннее дело самой Абхазии, властям Грузии не следует вмешиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ответ на заявление МИД Грузии о непризнании выборов главы государства в Абхазии, передает «Апсадгьыл-инфо».

22 марта в Абхазии состоялось голосование на выборах президента. МИД Грузии назвал их в очередной раз незаконными, заявив, что они противоречат нормам и принципам международного права.

«Выборы президента Абхазии проходят в соответствии с законодательством Республики Абхазия, а то, что МИД Грузии комментирует политические события в нашей стране мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — заявил глава МИД Абхазии.

Он призвал руководство Грузии не продолжать риторику, которую оно продолжает годами.

«Все политические процессы, и все, что происходит на территории Абхазии — это наше суверенное дело, и происходит все на основании законов Абхазии», — подчеркнул он.