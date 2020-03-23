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Гороскоп на апрель 2020 года

Гороскоп на апрель 2020 года

Апрельский гороскоп поможет вам пережить этот месяц без потрясений и проблем, обойти стороной все беды. Следуйте рекомендациям астрологов, чтоб не увязнуть в пучине негатива и найти кротчайший путь к счастью.

В апреле астрологи советуют всем нам начать с того, чтобы избавиться от качеств, которые мешают добиваться успеха. Лучше времени для очищения от них просто не найти. Апрель будет достаточно благоприятным временем, в которое стоит чаще заниматься духовными практиками и поисками, а также преображаться в лучшую сторону, повышая работоспособность.


Овен

Финансовая сторона жизни для Овнов станет более актуальной, нежели ранее. В апреле важно будет сфокусироваться на экономии средств, на долгосрочном планировании дел и финансовых операций. Возможно, придется потратить часть средств на что-то непредвиденное. Нужно помнить, что лучше всего привлекает удачу и деньги сила мысли.

Позитивное мышление поможет и в любовной сфере. Добрые слова и намерения станут основой для доверительных отношений со второй половинкой, с родственниками. Это будет время, когда Овнам стоит пересмотреть свои догмы в дружбе и в деловом общении. Временно стоит прекратить ведение переговоров в грубой и агрессивной форме.

Телец


В первые числа апреля Тельцам может прийтись несладко из-за того, что звезды и планеты войдут в сильный диссонанс друг с другом. В это время лучше не рисковать и пользоваться магией перекрестков для привлечения благополучия. В остальное время, примерно с 5 апреля Тельцов ожидает удача и стабильность, приятные события и отсутствие дисгармонии.

Можно посвятить этот месяц поиску новых увлечений, работе над собой, физическим упражнениям. Можно попробовать возродить старые отношения любовного характера, либо укрепить существующую любовь. Важно уметь протягивать руку помощи близким и товарищам по работе. На все возможные проблемы не стоит отвечать паникой.

Близнецы

В апреле могут быть как разочарования и проблемы, так и громкие победы в финнасовой и любовной сфере. Для Близнецов жизнь может стать похожей на американские горки — придется приготовиться к постоянным взлетами падениям, которые могут чередоваться с кратковременными периодами спокойствия.

Это идеальный период для очищения и избавления от вещей, которые мешают становиться счастливее. Ближе к концу апреля мир преобразится и станет более благоприятным для Близнецов. Они смогут найти новых друзей, наладить общение с родственниками и избавиться от страхов. С 25 апреля можно заниматься покупками, продвигать новые идеи.

Рак


В целом месяц для Раков будет удачным. Сделать его еще лучше поможет создание благоприятной атмосферы в доме. Астрологи рекомендуют Ракам поменьше общаться с токсичными людьми, которые провоцируют появление неуверенности и страхов. Это будет время, когда Ракам требуется умение находить компромиссы и идти навстречу близким.

Также полезным будет наличие запасного плана на случай срыва основного. Придется избавиться от вспыльчивости, потому что в противном случае получится нажить новых врагов. Во второй половине апреля желательно поменьше посещать людные места, сфокусировавшись на личных проблемах и домашних делах.

Лев

Темная сторона Львов найдет выход в первые дни апреля. До 8 апреля лучше не проявлять эгоизма и не вести себя чрезмерно агрессивно по отношению к близким, любимым людям и друзьям. Апрель станет временем, когда Львы смогут быть в центре внимания, это поможет свободным представителям Знака найти вторую половинку, стать харизматичнее.

В конце апреля возможны неурядицы на работе и в бизнесе. Придется как-то подстраиваться под сложившуюся обстановку. В некоторых ситуациях придется принимать очень важные решения. Вселенная поставит Львов перед выбором, не дав им много времени на решение дилемм. От результатов будет зависеть дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Дева

В первой половине апреля энергетика Дев увеличится многократно. Звезды и планеты окажутся в крайне позитивном положении. Можно будет заняться духовными поисками, практиками. Современные гадания на будущее помогут узнать, что может произойти в конце месяца и в конце весны в целом. Время идеально также для физической активности.

Во второй половине апреля — примерно с 16 числа придется тщательнее составлять планы на день, потому что будет вероятность о чем-нибудь забыть. Астрологи советуют в конце месяца экономить на расходах и заботиться о здоровье близких. Эксперты рекомендуют отказываться от долгосрочных командировок и дальних поездок в другие города и страны.

Весы


Апрель станет временем интересных знакомств и приятного общения. Одиноким людям этого Знака удастся найти вторую половинку, новых друзей и хороших товарищей. Судьбоносные встречи могут происходить в самый неожиданный момент. Также вероятны встречи с дальними родственниками, старыми знакомыми, одноклассниками.

Во многих рабочих и финансовых делах Весам стоит опираться на интуицию. В любви же важно проверять совместимость перед совершением важных шагов и началом отношений. Стоит почаще идти навстречу людям, оказывая им посильную поддержку в их делах. На протяжении всего месяца можно без опаски делать покупки для дома и для себя.

Скорпион

В работе и бизнесе в начале апреля на Скорпионов могут обрушиться новые проблемы. Не стоит паниковать. Желательно оставаться собранными и спокойными. Заговоры от неприятностей на работе помогут избежать некоторых проблем и избавиться от уже существующих. Мир будет полон возможностей, но лучше не бежать за ними.

Апрель стоит провести в спокойной домашней атмосфере, либо в работе, но также без нервов или агрессии. Не стоит болезненно воспринимать критику в свой адрес и отвечать негативом на негатив. Уверенность в себе станет самым важным элементом счастья и спокойствия для Скорпионов. Желательно проявлять больше внимания ко второй половинке.

Стрелец

Усидчивость и трудолюбие не подведут Стрельцов. Эти люди очень целеустремленные, что им и стоит показать себе и окружающим. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не откладывать никаких дел на потом, а заниматься решением проблем прямо здесь и сейчас. В апреле необходимо как следует высыпаться, чтобы бороться с переутомлениями.

В любовной сфере важно проверять совместимость с новыми людьми. Тем же, кто уже состоит в отношениях, стоит сфокусировать все свое внимание на состоянии второй половинки. Нужно всячески помогать любимому человеку поддерживать огонь и желание двигаться вперед. Лучше избегать ненужной критики в адрес дорогих людей.

Козерог


У каждого из нас есть свои главные достоинства по Знаку Зодиака. Козерогам в апреле стоит активизировать свои плюсы, которые помогут в достижении целей и решении остро стоящих проблем. В делах и в бизнесе не стоит перебарщивать с агрессией и лишним напором. Нужно научиться видеть в окружающих не врагов, а потенциальных партнеров.

Наступает удачной время для Козерогов, которые сфокусированы на делах. Больше всего повезет представителям тех профессий, чья работа связана с общением, оказанием помощи. Для повышения продуктивности стоит как следует заботиться о своем здоровье. Полезно начать ходить в спортзал, переходить на здоровое питание и больше бывать на свежем воздухе.

Водолей

Финансовая и рабочая сферы для Водолеев станут самым важными в апреле. Более того, звезды и планеты сейчас максимально благоприятны для совершения покупок самого разного плана. Можно воспользоваться полезными способами повышения дохода. Энергетика звезд максимально благоприятна для проведения важных встреч и собраний, смены работы.

Апрель идеально подходит для максимальной физической активности, поездок, начала цикла физических упражнений и избавления от вредных зависимостей. Гораздо легче будет совмещать любовь, работу и личные дела при помощи правильного планирования. Важно составлять списки дел и сохранять пунктуальность.

Рыбы

В начале апреля возможна потеря удачи. Существует всего лишь семь причин, по которым удача может обходить нас стороной. Рыбам важно проработать каждую из этих причин. Пришло время взять судьбу в свои руки и перестать надеяться на чудо. В личной жизни Рыб ожидает временное затишье до 20 апреля. После этого дня велика вероятность встретить любовь.

Тем же, кто уже находится в отношениях, лучше быть осторожнее с колкими фразами, флиртом на стороне и обманом в целом. Вторая половинка может не простить за это Рыб. Лучше идти навстречу желаниям любимого человека, стараться помогать окружающим в достижении их целей, а также быть максимально открытыми и добрыми.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 12:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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