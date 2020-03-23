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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Павел Глоба — один из самых популярных астрологов в России и СНГ. Его гороскоп поможет вам обрести счастье и удачу в конце марта или сохранить уже достигнутый успех в любви и финансовой сфере.

Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта относительно этого важного времени, в которое необходимо быть более сплоченными, близкими друг к другу духовно. Звезды и планеты немного ослабят хватку, поэтому в жизнях людей станет чуть больше свободы, которой важно распорядиться правильно, чтобы не сделать себе и окружающим только хуже.


Овен

У Овнов начинается время, когда самое главное — это правильно отдыхать. Наиболее эффективной релаксация будет в правильной обстановке. Важно окружать себя приятными людьми, которые не провоцируют появление негативных эмоций. Это идеальное время для отпуска, домашних посиделок и общения.

Стоит быть осторожнее во вторник 24 марта. В этот день звезды и планеты будут максимально негативными, поэтому удача временно может отвернуться. Из-за стресса может появиться тревожность, поэтому в начале недели стоит пользоваться медитацией для хорошего сна. В любви наступает теплый период, в который можно найти близкого человека или укрепить уже существующие отношения.

Телец


Начнется неделя очень позитивно, продуктивно и весьма удачно. Звезды и планеты окажутся в наилучшем положении 23 и 24 марта. 28 числа лучше быть осторожнее и приостановить все дела. Выходные астролог советует провести в спокойной обстановке. В конце недели можно совершать покупки, в том числе и через интернет. Это поднимет настроение.

На работе и в бизнесе не стоит торопиться и пытаться угнаться за двумя зайцами одновременно. Необходимо сохранять последовательность, осторожность и предусмотрительность. Это идеальный период для взаимопомощи. Полезными также станут заговоры от злых людей, ведь могут активизироваться враги и недоброжелатели.

Близнецы

Это будет время активности в любви. 24, 25 и 26 марта велика вероятность встретить будущую вторую половинку. Семейным Близнецам и тем, кто уже в отношениях, в эти дни удастся разрешить конфликты и стать еще ближе друг к другу. Также есть шанс возродить старые отношения. Особое внимание и тепло стоит уделять ближайшим родственникам.

Сейчас хорошее время для работы, финансовой активности. Можно попробовать избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Так шансы на успех значительно повысятся. Это идеальный период для смены работы, для обучения и поисков новых увлечений. Звезды и планеты хотят помочь Близнецам преуспеть в финансовых достижениях.

Рак


Самыми удачными и яркими днями для Раков станут понедельник, а также пятница и суббота. Раки относятся к прирожденным лидерам по Знаку Зодиака, так что астрологи советуют проявить эту черту своего характера. Нужно постараться направить себя по верному пути, а также направить по нему своих коллег и подчиненных.

Всех, кто находится давно в отношениях, могут начать беспокоить бесконечные мелкие ссоры и немотивированная критика партнера. Пришло время проявить терпимость, не отвечая негативом на негатив. Это очень удачное время для финансовых трат, но стоит быть осторожнее, заключая сделки и подписывая бумаги. Стоит читать всё, что написано мелким шрифтом.

Лев

Самый опасный день недели — 26 марта. В этот день Львов могут посетить отрицательные мысли, неуверенность и страхи. В связи с этим стоит пользоваться техниками, избавляющими от негатива. В целом неделя пройдет удачно в любовной сфере, потому что ко Львам будет проявляться повышенное внимание со стороны противоположного пола.

В работе стоит отдавать самих себя полностью, особенно если работа по совместительству является увлечением. Всем Львам, у которых свой бизнес, стоит быть более креативными. Можно заниматься рекламой, посещать другие города и страны, но быть при этом более осторожными. Важно распределять время правильно. На выходных будет полезным шопинг.

Дева

В этот раз неделя начнется не с самой позитивной ноты. В понедельник будет трудно принимать решения, поэтому лучше сосредоточиться на самом главном. Начальство и коллеги обязательно оценят самоотверженный труд Дев. Важно браться за самые сложные дела, которые покажут окружающим все возможные сильные стороны Дев.

Самыми яркими и позитивными днями станут 26, 27 и 28 марта. Это идеальное время для развития талантов, присущих Девам. Не стоит забывать и про домашние дела, которые также весьма актуальны в конце месяца. Павел Глоба советует быть осторожнее в любви, потому что звезды и планеты своим диссонансом будут провоцировать ссоры и конфликты.

Весы


Начнется неделя для Весов не самым лучшим образом. Осложнится общение со второй половинкой и снизится уровень внимания, что негативно скажется на работе и бизнесе. Уже 25 марта ситуация начнется исправляться в лучшую сторону. Звезды и планеты станут максимально созидательными к воскресенью.

Ожидается, что ближе к концу недели у Весов повысится эмпатия. Она поможет этим людям ненадолго обрести дар ясновидения, а также лучше чувствовать людей, понимать, когда им нужна помощь и поддержка. Павел Глоба советует не бросать друзей, коллег и близких в беде потому что любое доброе дело позволит Весам повысить свою удачу в будущем.

Скорпион

У Скорпионов возможно повышение уровня занятости. Личного времени может стать значительно меньше, но расстраиваться не стоит, потому что звезды помогут разрешить все самые основные проблемы уже в начале недели. 23 марта — самый благоприятный день, в которых звезды и планеты будут в гармонии. Это время лучше посвятить важным делам.

В середине и в конце недели важно будет повысить свою энергетику. Пять эффективных способов в этом плане будут очень кстати. В любви важно побороть свой непростой характер, чтобы не травмировать близких и не отдаляться от них. Одиноким Скорпионам лучше сфокусироваться на работе и делах, забыв о романтике.

Стрелец

Начнется неделя с не самой благоприятной ноты, но уже 24 марта звезды и планеты станут очень созидательными. Они помогут Стрельцам преуспеть в любой сфере. Особенно это касается любви и творчества. Обрести удачу получится к тех, кто сможет привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Оптимизм и улыбки — это всё, что нужно сейчас для счастья.

Романтические встречи помогут забыть о неурядицах. В этом также Стрельцам помогут покупки, домашние дела. На работе пришло время решать самые важные проблемы, причем нестандартными методами. Это запутает врагов и произведет очень сильное впечатление на начальство, коллег, партнеров по бизнесу. Стрельцы будут в центре внимания.

Козерог


Притягивать желаемое можно силой мысли, особенно сейчас, когда звезды и планеты находятся в очень позитивном состоянии. Это поможет Козерогам улучшить свое финансовое положение, обрести уверенность в себе. Нужно просто открыть свой разум и направить мысли в правильное русло. Настало время общения, совместной работы, творчества.

Также можно заниматься получением новых знаний. Дома важно помогать близким и не забывать про уборку. Покупки пока лучше отложить, потому что энергетика звезд недостаточно стабильна. Астролог рекомендует временно отказаться от развлечений. Если придется потратить деньги на что-то важное, лучше сделать это вместе с кем-то.

Водолей

У Водолеев могут наступить не самые лучшие времена в плане общения с близкими. Возможны неурядицы в семье и в отношениях. Лучшие обереги для дома помогут стабилизировать ситуацию и избежать накала страстей. Самый опасный день — 26 марта. В четверг желательно не спорить со второй половинкой и не идти против начальства, коллег.

В остальные дни полезно знакомиться с новыми людьми, ходить на свидания, романтические встречи. Торопиться с выбором в любви не стоит. Астролог рекомендует предварительно спрашивать мнение близких и друзей. Главное не поступать так, как советует сердце. Сейчас нет помощника лучше, чем логика, жизненный опыт и мудрость.

Рыбы

Для Рыб самыми опасными днями станут понедельник и вторник. В эти дни возможны встречи с неприятными людьми, поле которых придется очищать свою ауру. Если постоянно общаться с токсичными людьми, то можно потерять удачу. У одиноких Рыб могут начаться проблемы в общении с противоположным полом, а вот тем, кто уже в отношениях, повезет больше.

Это идеальное время для духовных поисков, расстановки приоритетов, планирования, смены обстановки. Можно менять работу, ходить на собеседования. Главное — как следует готовиться к деловым встречам и не пускать дела на самотек. Это будет очень продуктивное время для внимательных, осторожных и мудрых Рыб, которые сначала думают, а потом делают.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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