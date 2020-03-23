Гурьев за углубление связи бизнеса и государства в борьбе с COVID-19

. За углубление сотрудничества крупного бизнеса и государства в борьбе с пандемией коронавируса высказался генеральный директор Фосагро Андрей Гурьев, ставший сопредседателем координационного Совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В состав координационного Совета вошли члены Бюро и Бюро Правления РСПП, руководители компаний "Газпром нефть", "АЛРОСА", "Росмедпром", "Сибур", РЖД, ТМК и других..

"Преодолевая этот кризис, мы должны выработать инструменты, которые защитят общество от его повторения. Нам необходимо создать систему, которая сможет быстро разрабатывать безопасные и эффективные вакцины и противовирусные препараты, получать их одобрение и производить миллионы доз в течение нескольких месяцев после обнаружения патогена. Важный вопрос – это оптимизация регуляторной политики, которая позволит максимально быстро адаптировать зарубежный опыт, облегчить импорт лекарств и медицинских технологий", - сказал Гурьев, выступая на первом заседании Координационного совета РСПП. Его слова цитирует пресс-служба ФосАгро.