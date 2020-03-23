Химпредприятия в Подмосковье сосредоточатся на выпуске антисептиков

Ряд подмосковных предприятий химической промышленности сосредоточатся на выпуске наружных антисептиков, следует из сообщения Минпромторга РФ.

В нем отмечается, что замглавы ведомства Михаил Иванов посетил ряд подмосковных предприятий в Ногинске, Электростали и Мытищах, специализирующихся на выпуске дезинфицирующих средств для обработки улиц, фасадов домов, внутренних помещений, мебели и прочих поверхностей, медицинских инструментов, а также антисептиков.

"В ходе общения с руководством предприятий мы договорились о том, что приоритетным для них на ближайшее время станет производство кожных антисептиков - это поможет нам удовлетворить возросший спрос жителей российских регионов в этой продукции", - отметил Иванов.

По данным ведомства, ввиду сложившейся ситуации объемы производства наращиваются еженедельно, все предприятия уже перешли на двух- и трехсменный семидневный график работы, а те компании, которые пока работают в две смены, увеличивают штат для перехода на трехсменный график, и одновременно приобретаются и устанавливаются новые технологические линии для увеличения объемов выпускаемой продукции.