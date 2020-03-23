Хроническим больным лекарства будут выписывать дистанционно

Минздрав России предписал руководителям медицинских организаций обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов. Делается это для того, чтобы минимизировать посещение пациентами поликлиник в период борьбы с коронавирусом в стране.

Кроме того, врачам рекомендуется перейти на удаленное наблюдение пациентов путем телекоммуникаций.

Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым гражданам также рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещения общественных мест (в том числе магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом.