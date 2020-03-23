Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовал жителям региона в возрасте старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, сообщает областное правительство.

"В соответствии с указом губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского жителям региона в возрасте от 65 лет, а также людям с сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом рекомендовано соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.