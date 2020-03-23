Эксперт считает, что не стоит скупать валюту и хранить наличные деньги

Менеджер отдела глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис рассказал, как сохранить сбережения и чего не стоит делать в условиях кризиса. По словам эксперта, сейчас не подходящее время для того, чтобы скупать валюту и увеличивать резервы наличных средств.

Резкое падение цен на нефть и пандемия коронавируса у многих вызвали воспоминания о конце 2014 года, когда резко упали российские фондовые индексы и произошла девальвация рубля. Однако, по мнению экономиста, сейчас ситуация выглядит по-другому. Это не сугубо внутрироссийский кризис, в настоящий момент экономики всего мира терпят убытки.





Он отметил, что физической необходимости в долларах или другой валюте у россиян в ближайшее время будет не много. Границы сейчас закрыты и такое положение сохранится еще некоторое время. Даже после снятия ограничений не все сразу же отправятся на отдых за границу.





Сейчас в Европе введен строгий карантин, поэтому хождение наличных денег сократилось. Многие магазины, службы доставки и рестораны не принимают наличные купюры, ссылаясь на эпидемиологические требования. Накапливать большие резервы наличных специалист считает необоснованным.





В заключении он добавил, что в условиях финансового кризиса центробанки предпринимают меры, которые должны нормализовать ситуацию. Однако не исключено, что после запуска печатного станка, резко возрастет инфляция.