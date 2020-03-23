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Новости » Шоу-бизнес » Эксперт шоу «На самом деле» Сабина Пантус: «Ощущение, что это дно, не покидает часто»

Эксперт шоу «На самом деле» Сабина Пантус: «Ощущение, что это дно, не покидает часто»

Эксперт шоу «На самом деле» Сабина Пантус: «Ощущение, что это дно, не покидает часто»
Сабина Пантус снимается в шоу «На самом деле» уже три года. За это время она неоднократно сталкивалась с инцидентами в студии и конфликтовала с героями проекта. При этом эксперт уверена, что занимается важной и нужной работой.

С самого начала выхода на экраны шоу «На самом деле» имело скандальную репутацию. Создателей обвиняли в наигранности и нереалистичности выпусков, а герои то и дело рассказывали о гонорарах, которые им платят за постановочные съемки.

Несмотря на сомнительную репутацию, эксперт Сабина Пантус уходить из программы на собирается. Сейчас шоу переживает второе рождение, ведь на смену прежнему ведущему Дмитрию Шепелеву пришел Тимур Еремеев. Замена главной звезды «На самом деле» стала неожиданностью не только для поклонников, но и для коллег. Так, Пантус до сих пор жалеет, что больше не работает вместе с Шепелевым.


«Новый ведущий вливается, развивается, нам пока комфортно с ним работать. Чисто по-человечески мне жаль, что ушел Шепелев. У нас и работа была налажена, да и привыкаешь», — рассказала Пантус.

Сама Сабина не сразу привыкла к постоянной работе в кадре. Поначалу полиграфолог даже хотела отказаться от предложения о сотрудничестве с Первым каналом, но в итоге ей все-таки удалось найти общий язык с продюсерами. Сейчас Пантус уверена, что занимается важным делом, помогая участникам программ получать ответы на волнующие их вопросы.

Конечно, скандальный шлейф шоу не всегда радует Пантус, ведь происходящее на съемочной площадке иногда переходит грани разумного. В студии «На самом деле» часто происходят и драки, и словесные перепалки, но Сабина старается сохранять самообладание.

«Я уже ко многому отношусь спокойно. Понимаю, что бывают ситуации и похуже, но ощущение, что это дно, не покидает часто. Самые тяжелые и запоминающиеся истории — это уголовные дела, особенно те, где фигурируют подростки», — призналась Пантус.

Свободное от работы время Сабина предпочитает проводить с близкими. Женщина воспитывает двоих сыновей. С отцом мальчиков Пантус рассталась еще много лет назад, но сейчас они поддерживают дружеские отношения. В интервью для портала «Собеседник.ru» звезда призналась, что родственники гордятся ее успехами на телевидении. Однако сама Сабина смотреть выпуски «На самом деле» не любит, считая, что проверок на полиграфе ей достаточно и на работе.

Фото: Instagram


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Добавлено: 23 мар 2020 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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