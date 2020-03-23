Показать меню
Актуально
Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео) Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео) Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе В России вводится ограничение авиасообщения со всеми В России вводится ограничение авиасообщения со всеми странами Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца Кто преуспел в «коронабизнесе»: от сайтов для взрослых Кто преуспел в «коронабизнесе»: от сайтов для взрослых до туалетной бумаги ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики Полицейские составили более 1400 админпротоколов за Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина Ава и Лия Клементс: как "самые красивые близняшки в мире" Ава и Лия Клементс: как "самые красивые близняшки в мире" покоряют модный олимп Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры» Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры» В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины против коронавируса, в апреле перейдут к испытаниям на людях Глава Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на Глава Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на малый бизнес Коронавирус закрыл главный завод Tesla Коронавирус закрыл главный завод Tesla
Новости » Новости на сегодня » "Это наш долг": как итальянские миллиардеры поддержали страну в борьбе с коронавирусом

"Это наш долг": как итальянские миллиардеры поддержали страну в борьбе с коронавирусом

"Это наш долг": как итальянские миллиардеры поддержали страну в борьбе с коронавирусом

Италия столкнулась с наиболее тяжелыми последствиями распространения коронавируса. Увы, согласно последней информации, государство даже превзошло в печальной статистике Китай: на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек умерли. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ломбардии. Недавно помощь Италии направила Россия, но и внутри страны граждане не падают духом. Простые итальянцы поддерживают друг друга песней (видео с импровизированными концертами на балконах облетели весь мир), а состоятельные бизнесмены и крупные компании жертвуют значительные суммы больницам и исследовательским институтам. В нашей подборке собрали информацию о тех, кто уже помог в борьбе с коронавирусом.

Giogrio Armani

Дизайнер Джорджио Армани одним из первых включился в борьбу с распространением коронавируса, еще 23 февраля проведя свой показ в рамках Недели моды в Милане без зрителей.

Затем были закрыты магазины бренда, а также приостановлена работа фабрик. Модельер также пожертвовал 1,4 миллиона долларов трем больницам в Милане, Национальному институту инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани в Риме и агентству гражданской защиты Италии.


Джорджио Армани

Армани также выкупил полосы в 60 итальянских газетах, в том числе Corriere della Sera,La Stampa, Tutto Sport и других, чтобы там было опубликовано письмо с благодарностью всем сотрудникам системы здравоохранения.

Dolce & Gabbana

От слов к делу рано перешли также Доменико Дольче и Стефано Габбана: еще 18 февраля дизайнеры сделали пожертвование (сумма не разглашается) в пользу Humanitas University в поддержку исследований и разработок по диагностированию и разработке терапии для лечения коронавируса под руководством профессора Мантовани. Ранее бренд также сотрудничал с учебным заведением в рамках стипендиальной программы.


Стефано Габбана и Доменико Дольче

Поддержка научных исследований — это моральный долг для нас. И мы надеемся,ч то наш вклад поможет в решении этой проблемы,

— заявили дизайнеры.

Bvlgari

Ювелирный дом Bvlgari также в числе первых сделал пожертвования медицинским учреждениям. Бренд поддержал исследовательский отдел больницы Lazzaro Spallanzani в Риме. Так, благодаря пожертвованию в больнице был установлен новейший 3D-микроскоп.

Мы отдаем себе отчет в том, что пожертвование — это первая маленькая капля в океане требующих проведения исследований, но благодаря замечательным людям, которые работают над этим с невероятным оптимизмом день и ночь, мы уверены, что в предстоящие недели будут сделаны огромные шаги по сдерживанию, а затем искоренению коронавируса не только в Италии, но и во всем мире,

— заявил генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Prada

Бренд Миуччи Прады сделал пожертвования отделениям интенсивной терапии и реанимации трем больницам в Милане: Vittore Buzzi, Sacco и San Raffaele.


Миучча Прада

Versace

Донателла Версаче и ее дочь Аллегра обязались выделить более 200 000 долларов в отделения интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане.


Донателла Версаче с дочерью Аллегрой

Gucci

Марко Биззарри, главный исполнительный директор Gucci, передал более 100 тысяч долларов больницам в итальянском регионе Эмилия-Романья, в которых находится самое большое число инфицированных больных коронавирусом.

Sergio Rossi

Бренд перечислил 100 тысяч долларов в миланские больницы Fatebenefratelli и Luigi Sacco.

Кьяра Ферраньи

Блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи сначала откровенно рассказала своим подписчикам о ситуации в Италии, а потом запустила кампанию по сбору средств для поддержки медицинской отрасли. Ей удалось собрать уже более 4 миллионов долларов.


Кьяра Ферраньи

Edizione (Benetton)

Компания Edizione, основанная семьей Бенеттон, выделила около 3,2 миллиона долларов  больницам в Милане, Риме и городе Тревизо, расположенном на северо-востоке Италии, кроме того, закрыла магазины своего бренда одежды Benetton.

Moncler

Глава бренда люксовой спортивной одежды Ремо Руффини выделил 10,9 миллиона долларов  Ломбардии для строительства новой больницы, в которой будет более 400 палат интенсивной терапии.


OTB (Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel и другие)

Президент модного холдинг OTB, куда входят разные бренды, Ренцо Россо также объявил сбор средств через свой благотворительный фонд.

Подключились, впрочем, не только представители модной индустрии, и но и другие состоятельные итальянцы. Так, бывший премьер-министр Италии Сильво Берлускони передал Ломбардии 10,7 миллиона долларов на строительство новой больницы.

Инвестор Франческо Гаэтано Кальтаджироне передал 1,1 миллиона долларов институту Спалланцани и университетской клинике имени Агостино Джемелли в Риме.

Генеральный директор Campari Group Лука Гараволья пожертвовал около 1,1 миллиона долларов больницам Fatebenefratelli Sacco в Милане. Основной акционер крупнейшей итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras Массимо Моратти выделил около 214 тысяч долларов больнице Azienda Ospedaliera G. Brotzu под Кальяри на острове Сардиния, и оказал помощь больницам Fatebenefratelli Sacco и Niguarda в Милане.


Владелица крупной фармацевтической компании Menarini Массимилиана Ландини Алеотти объявила, что отдаст часть линий под выпуск санитайзера, который будет бесплатно передан итальянскому агентству гражданской защиты.


Материалы по теме:

Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили
В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза
Число случаев заражения в Болгарии возросло до 16 человек
Добавлено: 23 мар 2020 в 16:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

23 мар 01:56Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пообещавший недавно компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки, обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность далее..
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

22 мар 16:41В мире
Фото: China Daily CDIC / ReutersНесколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом далее..
Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе

Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе

22 мар 23:14Россия
Фото: Владимир Вяткин / РИА НовостиРиск развития тяжелой пневмонии у зараженных коронавирусом курильщиков в 1,4 раза выше, чем у некурящих. Об этом заместитель министра далее..
В России вводится ограничение авиасообщения со всеми странами

В России вводится ограничение авиасообщения со всеми странами

22 мар 23:49Россия
Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города. Полный перечень стран, в которые сохранятся далее..
Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус

Politico: Пять уроков Второй мировой, которые помогут победить коронавирус

23 мар 03:35Политика
Мир продолжает бороться с пандемией нового коронавируса, и одной из наиболее насущных проблем в этой борьбе выступает дефицит целого ряда важных медицинских средств и предметов далее..
Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца

Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца

22 мар 20:49Шоу-бизнес
Скандальный танцор Сергей Полунин в последнее время встал на путь исправления — перестал конфликтовать с театрами, создал несколько программ и стал звездой телевидения. В этом далее..



Лента новостей
FAZ: На помощь Италии пришла России, а не ЕС, забывшая клятвы о партнерстве

Кончаловский пригласил россиян стать участниками докфильма о карантине

Подсчитаны потери от закрытия фитнес-клубов в России

Наталья Селезнева о вражде с Татьяной Пельтцер и многолетней депрессии

Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии

На севере Канады обнаружен остаток древнего континента

О коронавирусе предупреждали еще в январе: всплыли важные правительственные документы

Гидрометцентр рассказал о погоде в мае

Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: появилось разъяснение

Кремль вновь опроверг возможность закрытия Москвы из-за коронавируса

Отложена премьера сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Гороскоп на апрель 2020 года

В Подмосковье запустят новые лаборатории для исследований на COVID-19

Цены на газ в Европе рекордно упали

Химпредприятия в Подмосковье сосредоточатся на выпуске антисептиков

В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»

Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезд в страну

Пуховики и куртки от Columbia

Клишас: ситуация не требует переноса голосования по поправкам

Водителей ждет новый штраф

Американцы пожаловались на недостаток информации о коронавирусе

Обнаженная Мадонна поделилась мыслями о коронавирусе: "Мы все утонем вместе"

Последние новости
В России усилен контроль за ценами на социально значимые продукты В России усилен контроль за ценами на социально значимые продукты Звезда «Иронии судьбы» прокомментировала новости об обнаруженном у нее раке Звезда «Иронии судьбы» прокомментировала новости об обнаруженном у нее раке Очередь из скорых: видео из Александровской больницы в Киеве, куда привозят людей с коронавирусом Очередь из скорых: видео из Александровской больницы в Киеве, куда привозят людей с коронавирусом Киркоров перенес все весенние концерты из-за ситуации с коронавирусом Киркоров перенес все весенние концерты из-за ситуации с коронавирусом Лоза не одобрил идею провести «Евровидение-2020» в онлайн-режиме Лоза не одобрил идею провести «Евровидение-2020» в онлайн-режиме Заразившаяся коронавирусом актриса из «Друзей» описала свои симптомы Заразившаяся коронавирусом актриса из «Друзей» описала свои симптомы В Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса В Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса Активистов Года памяти и славы обучат онлайн Активистов Года памяти и славы обучат онлайн Число погибших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 462 Число погибших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 462 Замначальника курганского МВД сколотил ОПГ и украл по меньшей мере 27 млн рублей Замначальника курганского МВД сколотил ОПГ и украл по меньшей мере 27 млн рублей Белоруссия решила ответить на учения НАТО Белоруссия решила ответить на учения НАТО
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"