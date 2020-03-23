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Новости » Общество » Эвакуация, отчуждение имущества и ограничение передвижения: как будет жить Украина в случае ЧС

Эвакуация, отчуждение имущества и ограничение передвижения: как будет жить Украина в случае ЧС

Эвакуация, отчуждение имущества и ограничение передвижения: как будет жить Украина в случае ЧС
Вопрос введения чрезвычайного положения в Украине обсуждается уже не первую неделю, но окончательного решения пока нет. Вместе с тем, уже на этой неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для введения ЧП, подробнее о ситуации в стране и о том, какие ограничения предусмотрены чрезвычайным положением.

Какова ситуация в Украине сейчас
Вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса уже обсуждался на одном из заседаний СНБО, однако решение принято не было. Сейчас в Украине в отдельных регионах введена чрезвычайная ситуация (Киев, а также Киевская, Харьковская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская и Житомирская области).

По всей Украине и в указанных регионах в частности сейчас введен карантин, который недавно был усилен. Так, сейчас по Украине закрыты все учебные заведения, развлекательные заведения, кино, театры, кафе, бары, ТРЦ и рестораны. Запрещено проведение массовых мероприятий, введено ограничение, а порой и запрет на движение транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, почта. В Киеве, в частности, также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, общественный транспорт курсирует по специальным маршрутам и воспользоваться им могут лишь рабочие критически важной инфраструктуры города и по пропуску, а в магазинах и аптеках количество посетителей ограничено - один человек на 10 кв. метров.

Кроме того, введен запрет на международные пассажирские авиа, железнодорожные и автобусные перевозки. Украина не пускает на свою территорию иностранцев.

Как ожидается, такие ограничения будут действовать до 3 апреля, однако не исключено, что их могут продлить.
Как вводится чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в Украине вводится указом президента, который должен утвердить парламент на протяжении двух дней с момента обращения президента.

Предложение о введении чрезвычайного положения президенту должен подать Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с тем, в случае если причиной для введения ЧП является возникновение особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий и тому подобное), которые создают угрозу для жизни и здоровья значительных слоев населения предложения по его введению подает Кабинет министров Украины.

После введения ЧП Украина должна сообщить через генсека ООН всем государствам, которые являются членами Международного пакта о гражданских и политических правах об ограничении прав и свобод человека и сроке, на который эти ограничения вводятся.

Срок действия чрезвычайного положения в Украине
Согласно украинскому законодательству, ЧП в Украине может вводиться не более чем на 30 дней, или максиму 60 дней - в отдельных регионах. Вместе с тем, указом президента, который должна утвердить Верховная рада, срок ЧП может быть продлен, но максимум на 30 дней.

Вместе с тем, не исключается и досрочная отмена чрезвычайного положения, для этого также нужен указ президента.

Особенности действия ЧП в Украине
В период действия чрезвычайного положения в Украине право осуществлять меры правового режима имеет военное командование. Кроме того, на этот период не могут быть прекращены или ограничены полномочия президента, парламента, правительства, уполномоченного ВР по правам человека, министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, судов, прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование.

Кроме того, в период действия ЧС предусмотрены следующие ограничения:

устанавливается особый режим въезда/выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспорта и его осмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

запрет проведения массовых мероприятий, забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания. При этом людям обязательно должно предоставляться место для проживания;

установление для юридических лиц квартирной повинности для временного размещения эвакуированного или временно переселенного населения, аварийно-спасательных формирований и военных подразделений, вовлеченных в преодоление чрезвычайных ситуаций;

временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий;

установление карантина и проведение противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период ЧП, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки.

Кроме того, на время ЧП запрещено менять Конституцию, избирательные законы, проводить президентские и парламентские выборы, референдумы.

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Добавлено: 23 мар 2020 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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