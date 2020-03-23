К борьбе с коронавирусом привлекут студентов-медиков старших курсов - Минздрав

Интернов на заочном обучении и студентов-медиков старших курсов будут привлекать к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал сегодня, 22 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко.Минздрав призывает студентов-медиков 5 и 6 курсов, а также интернов, обучающихся заочно, связаться с ответственными лицами и выйти на помощь медикам на местах, которые борются с коронавирусом.Также Минздрав обратился к Госинспекции по безопасности пищевых продуктов, чтобы она делегировала сотрудников, у которых есть эпидемиологическое образование, для усиления эпидбригад.