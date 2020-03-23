Кабмин запретил выпускать украинских туристов за рубеж

Кабинет Министров на внеочередном заседании 23 марта решил запретить гражданам покидать Украину с туристической целью.

Как сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль, запрет начнет действовать с 12:00 24 марта.

В дополнение к запрету будет прекращены пассажирские перевозки из всех аэропортов страны (кроме ГМА «Борисполь»). Ислючение составят только мероприятия государственной необходимости.

Тем временем МИД Украины призвал сограждан вернуться в Украину до 27 марта включительно, поскольку все больше стран ужесточают собственные карантинные ограничения.

Напомним, на данный момент за границей остаются тысячи украинцев, которые хоть и зарегистрировались в системе «ДРУГ», не могут вылететь на родину. Так, более сотни украинских туристов, застрявших в Доминиканской Республике, обратились к президенту Владимиру Зеленскому направить за ними президентский самолет.