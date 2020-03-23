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Как будет работать портал бесплатной юридической помощи в России

Как будет работать портал бесплатной юридической помощи в России
Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, каким образом люди смогут получить пошаговые инструкции от опытных юристов

Скоро каждый россиянин сможет получить ответ на вопрос «что делать?» в той или иной ситуации от юристов он-лайн и бесплатно. Минюст разработал проект правительственного постановления «О едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи». Он, как предполагается, будет создан в 2021 году. Идея такого портала была поддержана спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. А инициатором проекта выступила первый замглавы комитета палаты регионов по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова — она рассказала «Парламентской газете» о том, кто и как сможет воспользоваться новым ресурсом.

- Ирина Валерьевна, в чём конкретно новый портал сможет помочь человеку, который решит воспользоваться его услугами?

- Это, прежде всего, справочный ресурс, отвечающий на извечный русский вопрос «что делать?» в той или иной правовой ситуации. По типовым направлениям, в которых обычно требуется адвокат или нотариус, будут даны понятные пошаговые инструкции. Для более сложных вопросов представлены реестры профессиональных юристов.

Кроме того, предусмотрены актуальная база нормативных актов страны и региона, обучающий алгоритм по работе с порталом, интерактивная карта — навигатор, удобство для пользователя с любым уровнем компьютерной грамотности. Это единая точка входа в мир правовой информации и правовых услуг для любого пользователя.

- Будут ли создаваться региональные сегменты госпортала бесплатной юридической помощи? У территории может быть своя специфика, не говоря уже о данных конкретных юристов, что работают на местах.

- В структуре портала обязательно появятся региональные разделы — за их наполнение в каждом субъекте Федерации будет отвечать определенное должностное лицо. Это, безусловно, необходимо — специфика, конечно, есть у каждого региона.

Например, закон Ростовской области, которую я представляю в палате регионов, «О бесплатной юридической помощи» является самым демократичным в стране — мы предоставляем ее более, чем 50 категориям получателей. Ростовская область имеет многолетний опыт социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения», в регионе работает сервис «Правовая помощь онлайн» через МФЦ, аналогов которому нет больше нигде в России. Мы предложили распространить эту практику на все регионы страны, Минюст нас услышал и поддержал.

- Кто сможет воспользоваться порталом?

- Любой пользователь интернета. Предусмотрены версии для слабовидящих и слабослышащих, будет встроено голосовое управление. Отдельный раздел будет посвящен миграционному законодательству — все типовые вопросы, связанные с видом на жительство, получением гражданства и т.д. будут доступно объяснены. Портал будет удобен для всех.

- Есть понимание, кто именно будет консультировать граждан?

- Основные игроки на этом поле — адвокатские образования. Консультировать граждан будут профессиональные юристы. Но в двух форматах. Есть огромный набор типовых ситуаций, например, если человек попал в ДТП, если его обманули в магазине, если нарушаются права ребенка и т.д., то не надо искать юриста — пользователь открывает данный ресурс и действует в соответствии с четким, пошаговым, понятным алгоритмом по каждой конкретной ситуации. Это первый формат.

Второй формат. Если речь идет о конкретном гражданском или уголовном деле, то портал поможет выбрать профессионального юриста, установить с ним связь, отправить ему имеющиеся документы и получить консультацию.

Таким образом, мы поможем огромному числу граждан избежать мошенничества, которое, к сожалению, нередко встречается на рынке предоставления юридических услуг. Ведь, если в поисковике мы наберем слова «консультация юриста», сервис выдаст нам на первых страницах тех, кто лучше продвигает свои услуги, и не обязательно это действительно профессионалы.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 04:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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