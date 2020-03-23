Как сейчас вернуть деньги за авиабилеты (отели, спектакли, концерты). Инструкция

Коронавирус фактически отменил путешествия и массовые мероприятия — случаи заболевания COVID-19 выявлены более чем в 180 странах. Власти и ВОЗ рекомендуют людям сократить социальные контакты, без необходимости не выходить из дома и отменить все поездки. Государства массово закрывают музеи, отели и даже границы. Но у многих уже забронированы отели, куплены билеты на самолеты, на концерты, в театры. Ruposters рассказывает, как вернуть средства, отданные за авиабилеты, бронь отелей, туры и мероприятия, отмененные из-за эпидемии коронавируса.

Как вернуть деньги за авиабилеты

Если страна закрыла границы, то авиакомпании будут отменять рейсы. Уже сейчас список стран, закрывших границы, довольно обширный и постоянно обновляется: Италия, США, Чехия, Словакия, Украина, Польша, Литва и Латвия, Канада, Кения и Малайзия, Новая Зеландия, ОАЭ, Мальта, Алжир, Тунис, Грузия, Черногория, Испания, Португалия, Эстония и т.д.

Карта закрытых и открытых для въезда стран портала Tourister

Но для возврата денежных средств за билеты без комиссий нужно, чтобы авиаперевозчик подтвердил отмену официально. До этого возврат билета считается добровольным, вы не сможете вернуть всю стоимость, если в тарифе прописаны штрафы за добровольную сдачу. Нужно учитывать и тот факт, что чем дешевле билет, тем с большими потерями производится его возврат. Из-за ситуации с коронавирусом многие перевозчики разрешили пассажирам обмен билетов на другие даты без штрафов, и это может быть гораздо выгоднее, чем возврат лишь части стоимости.

Если же вы четко для себя решили не менять билеты и маршрут путешествия, а вернуть деньги, вам нужно дождаться официального подтверждения об отмене рейса на сайте авиакомпании. Вас могут также уведомить об этом по электронной почте или SMS. Далее вы должны обратиться к продавцу билета — агентству или той же авиакомпании. Если на сайте, где вы покупали билет, можно оставить заявку на возврат, стоит этим воспользоваться как можно быстрее. Если же нет, звоните по указанным там же контактным номерам или пишите на электронную почту.

Деньги за возвращенные авиабилеты зачисляются на счет от 3 до 60 дней с момента проведения возврата. Придут они на банковскую карту, которой вы платили за билеты.

Есть неприятный момент с невозвратными авиабилетами. Если у вас такой, вы можете претендовать только на сборы и налоги. Вернуть его и получить полную стоимость можно лишь в нескольких случаях:

смерти пассажира либо его близких родственников;болезни пассажира или членов его семьи;отказа в визе для посещения страны.

К сожалению, не все авиакомпании признают последние два основания достаточными для выплаты всей суммы за такой билет. Некоторые из перевозчиков из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом пошли навстречу клиентам и создали особые условия для купивших невозвратные билеты. Например "Аэрофлот" принимает невозвратные билеты в Италию и Израиль при условии, что дата вылета в билете не позднее 31 мая 2020 года. Авиакомпания "Победа" с 7 марта 2020 года тоже разрешила сдать невозвратные билеты, но стоимость такой услуги составит 499 руб. Компания S7 Airlines позволила сдать приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля билеты вне зависимости от тарифа. Взиматься будет только сервисный сбор — 1 000 рублей за авиабилет.

Офисы авиакомпаний в аэропорту Вены

Как вернуть деньги за туристическую путевку

Вся официальная информация, а также телефоны горячей линии по таким вопросам публикуется на сайте Ростуризма. Российский союз туриндустрии рекомендует туристам не аннулировать туры и требовать возврата средств, а переносить сроки путешествий. Быстро вернуть деньги, которые в большинстве случаев уже переведены авиакомпаниям и отелям, тем более в условиях массового давления сейчас, будет сложно, признаются в РСТ.

Тем не менее по законам РФ туристические услуги должны быть безопасны для потребителя. Если его жизнь и здоровье оказываются под угрозой, можно расторгнуть договор об оказании услуг с полным возвратом денег. Важно: если турпутевка куплена в государство, в отношении которого действует режим угрозы безопасности, до начала поездки можно требовать расторжения договора и возврата суммы в полном размере.

Если речь не о такой стране, если она не закрыла границы, пускает туристов и не ввела тотальный карантин, при отказе от путёвки вернуть полную стоимость будет практически невозможно. В таком случае имеет смысл вести речь о расторжения договора из-за изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при подписании документа.

Для этого нужно обратиться в турагентство с письменным заявлением в произвольной форме. Компания может вернуть деньги за путевку за вычетом фактически понесенных расходов. Это может быть визовый сбор, медстраховка, бронь отеля с безвозвратным залогом и т.д.

Главное в этой ситуации — внимательно читать договор. Именно там указаны нюансы отмены турпоездки и возврата средств. Если вас не устроит размер вычета или вы не придете к консенсусу с туроператором, всегда есть возможность оспорить его действия в судебном порядке. При этом все бремя доказательства понесенных расходов ложится на плечи туристической компании.

Что делать с бронью отеля и апартаментов

Неприятно приехать и увидеть такую бумагу на двери отеля, где забронирован номер 1/4Неприятно приехать и увидеть такую бумагу на двери отеля, где забронирован номер 2/4Неприятно приехать и увидеть такую бумагу на двери отеля, где забронирован номер 3/4Неприятно приехать и увидеть такую бумагу на двери отеля, где забронирован номер 4/4

Многое зависит от того, через какой сервис вы забронировали жилье. Например, популярный сайт Booking.com предупреждает, что возврат денег и штрафы за отмены зависят от отеля и от хозяев апартаментов. Не менее популярный Airbnb при бронировании жилья с 14 марта по 14 апреля разрешил отменять брони без штрафов.

Отели высокого класса Hilton и Marriott тоже пошли навстречу клиентам и позволили отменить все бронирования до 30 апреля без комиссий.

Сеть отелей Four Seasons дала своим клиентам возможность бесплатной отмены бронирования в Корее, Иране, Китае и Европе. Предложение действует до 15 апреля.

Radisson разрешил бесплатно отменить предоплаченные бронирования до 31 марта в Китае, Японии, Иране, Италии и Южной Корее.

Если вы оплатили заранее жилье в небольшом хостеле или в малоизвестном отеле, вам необходимо будет обсудить возможность и условия возврата своих средств с администратором. Будьте готовы к тому, что у вас могут попросить в качестве подтверждения отмены поездки письмо от авиакомпании об отмене рейса.

Как вернуть деньги за отмененные концерты, спектакли и спортивные соревнования

Театр в Сан-Франциско отменяет все показы | Фото: Examiner

Если концерт был отменен организатором, вам вернут средства в полном объеме. При этом вы можете сдать билеты в любое время. Для возврата денежных средств нужно обратиться к распространителю или в кассу. Если вы покупали билеты на сайте, там должны быть указаны контактные данные, по которым вы можете связаться с организаторами мероприятия или менеджером компании-распространителя билетов.

Образец заявления на возврат денег за билеты Ticketland

Если вы решили сдать билеты на мероприятие, которое не отменили, вам стоит поторопиться. В случае возврата билетов за 10 дней до даты события вам вернут 100% уплаченных денег. При сдаче билета за 5 дней и более — 50%, за 3 дня — 30%. Пытаться вернуть билет менее чем за 3 дня до начала мероприятия не имеет смысла — деньги вам возвращать в таком случае не обязаны.

Однако есть и исключения: деньги точно вернут, если у вас есть документы о том, что вы болели и именно по этой причине не смогли воспользоваться билетом. Еще вам должны вернуть стоимость билетов в случае смерти близкого человека, если это случилось за 10 дней до даты мероприятия.