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Как удалить татуировку?

Сделали татуировку, но со временем пожалели о своем решении? Есть выход – удаление тату лазером. Всего за несколько сеансов доктор полностью освободит вас от надоевшего рисунка на коже.

Особенности лазерного удаления тату

Рисунок на теле появляется за счет ввода цветных пигментов под кожу. Таким образом, чтобы избавиться от него, требуется этот пигмент разрушить.

Однако разные цвета реагируют на свет по-разному. Поэтому задача специалиста – подобрать оптимальную длину волны лазера, которая будет эффективна именно против данной расцветки.

Под воздействием лазера цветные структуры обесцвечиваются им и разрушаются. Их остатки постепенно выводятся из организма естественным образом: с током лимфы или через отшелушивание кожи.

Количество процедур и их продолжительность зависят от площади татуировки и глубины залегания краски. Чем больше рисунок, тем больше потребуется времени, чтобы от него избавиться.

Между процедурами выдерживается промежуток от 3-4 недель до 12 месяцев.

Когда лазер под запретом

Хотя лазерная косметология является одной из самых безопасных методик, она не универсальна. Есть группа пациентов, для которых она строго запрещена. Среди них:

  • люди с кожными заболеваниями;
  • люди с дерматитом или аллергическими высыпаниями;
  • беременные и кормящие женщины;
  • страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний;
  • люди с индивидуальной непереносимостью.

Также рекомендуется воздержаться от подобных процедур людям, в настоящее время страдающим от гриппа или вирусной инфекции. Лучше дождаться окончания болезни.

Не является противопоказанием, но может снизить эффективность процедуры цвет кожи. А именно – смуглый или загорелый. Это связано с тем, что лазеру трудно «различать» искусственные пигменты и естественный меланин.

Мифы о лазерном удалении тату

О данной косметологической процедуре ходит немало мифов. Разберем основные.

  • «Удаление лазером – это быстро». Лазер не волшебный ластик, он не сотрет рисунок с кожи моментально. Как уже говорилось выше, требуется несколько процедур. И чем больше рисунок, тем дольше придется посещать косметолога.
  • «Это безболезненно». К сожалению, совсем без боли обойтись не получится. Ее интенсивность зависит от цвета пигмента, который требуется удалить. Но врачи обязательно используют обезболивание, что снижает неприятные ощущения.
  • «Не останется никаких следов». У пациентов с темным цветом кожи может возникнуть ожог или нежелательная пигментация. Связано это с избытком меланина. Лазер может «нацелиться» не только на красящие пигменты, но и на него.

Подробнее о лазерном сведении тату и заказать услугу вы можете у специалистов салона «Юнона» по этой ссылке: https://salon-unona.com/laser-cosmetology/lazernoe-udalenie-tatuirovok/.


Категория: Блоги / Красота и здоровье

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Добавлено: 23 мар 2020 в 08:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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