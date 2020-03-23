«Карманные образцы» наскального искусства найдены в индонезийской пещере

Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.

Находки были сделаны в ходе раскопок 2017 и 2018 годов. Вместе с ними в пещере были найдены многочисленные каменные орудия и кости животных. Датируются находки периодом между 14 и 26 тысячами лет назад.

Рисунок, вырезанный на одном из камней, исследователи считают изображением карликового буйвола аноа. Эти буйволы были частой добычей древних охотников и, по словам исследователей, нередко присутствуют на наскальных изображениях, включая рисунки возрастом 44 тысячи лет. Неправильный круг с расходящимися от него линиями на другом камне может изображать солнце, цветок или глаз. Ученые говорят, что подобные небольшие предметы с изображениями появляются приблизительно в тот же период, около 20 тысяч лет назад, также у жителей Европы и Западной Азии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.