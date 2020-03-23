Киноиндустрия временно прекратила информировать о кассовых сборах

В условиях пандемии коронавируса было решено временно прекратить информирование о кассовых сборах по всему миру из-за закрытия большого числа кинотеатров, сообщает Variety.

"Из-за беспрецедентной ситуации Comscore (ведущая компания, которая занимается сбором данных об объемах продаж билетов в Северной Америке) временно прекратит поставлять сведения и аналитику", — говорится в заявлении Comscore.

При этом Пол Дергарабедиан, старший медиа-аналитик в Comscore, пояснил изданию, что за выходные 22-23 марта данные еще будут, поскольку еще не все кинотеатры закрылись и зафиксирован всплеск популярности drive-in (больших экранов, около которых предусмотрена парковочная зона — Прим.ред.).

упали на 97% до 300 тысяч долларов, достигнув исторического минимума.

В РФ в пятерку самых популярных фильмов по итогам прошедших выходных вошли "Тролли. Мировой тур", "Бладшот", "Джентльмены", "Отель "Белград", "Человек-невидимка".

Всего в субботу кинотеатры России и стран СНГ заработали 84 миллиона рублей. Это самая скудная выручка с октября 2009 года.

Министерство культуры РФ порекомендовало всем кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова.