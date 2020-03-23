Кинотеатрам России рекомендовано временно приостановить проведение показов

Министерство культуры РФ рекомендовало всем кинотеатрам страны с 23 марта временно приостановить проведение показов для зрителей. Подобные меры санитарно-эпидемиологической безопасности направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщает RT, ссылаясь на сайт ведомства.

Приказ, подписанный главой министерства Ольгой Любимовой передан для исполнения в органы исполнительной власти регионов и муниципалитетов.

Также сообщается, что накануне московское отделение Роспотребнадзора объявило о закрытии бассейнов, аквапарков и фитнес-клубов.

Одновременно, в штабе по противодействию COVID-19 в России сообщили, что каких-либо жестких мер карантина вводить не предполагается.



