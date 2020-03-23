Клишас: ситуация не требует переноса голосования по поправкам

Решений о переносе запланированного на 22 апреля общероссийского голосования нет, ситуация того не требует, поскольку меры по борьбе с распространением коронавируса в России являются эффективными, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что дату общероссийского голосования могут перенести с 22 апреля на июнь.

"Никаких решений о переносе нет. Меры (по борьбе с распространением коронавируса), которые принимает правительство и московские власти, эффективны", - сказал сенатор.

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