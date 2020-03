Кончаловский пригласил россиян стать участниками докфильма о карантине

View this post on Instagram

Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать всё то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не попытаться зафиксировать эти изменения. Я задумал документальный фильм-исследование, пока я назвал его для себя «Карантин по-русски». И я прошу вас стать моими соавторами. Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто «да» или «нет»: нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны. Начнем с первых четырех вопросов, а потом я буду постепенно задавать следующие. Вы можете ответить на один или на все, это на ваше усмотрение. Можно записывать ответы в разные дни, можно ответить на один и тот же несколько раз, если что-то изменилось. Неважно, на какой телефон вы будете записывать видео, но важно, чтобы во время записи вы держали его горизонтально. Ответы, пожалуйста, выкладывайте на своих страницах в соцсетях, а моя команда найдет их по хэштегам #карантинпорусски #карантин_по_русски или еще короче – с номерами вопросов, например, #карантин1, #карантин2. А потом из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени. И еще. Я прошу всех, кто откликнется на мою просьбу и запишет видео, отметить несколько своих друзей, поделиться моим обращением или сделать репост. Пусть об этом проекте узнает как можно больше людей. Я также буду рад, если в проекте примут участие люди, которые живут не в России, но говорят по-русски. Спасибо вам. И будьте здоровы! #кончаловский #карантин_по_русски #карантинпорусски #эпохаперемен