Кончаловский пригласил россиян стать участниками докфильма о карантине

Режиссер Андрей Кончаловский планирует снять документальный фильм-исследование под рабочим названием "Карантин по-русски" и просит россиян стать его соавторами.

"Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать все то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не попытаться зафиксировать эти изменения. Я задумал документальный фильм-исследование, пока я назвал его для себя "Карантин по-русски". И я прошу вас стать моими соавторами", - рассказал Кончаловский на видео, опубликованном в Instagram.

Режиссер предложил пользователям снять небольшие видео с ответами на вопросы: "Чем карантин в Китае отличается от карантина в России?", "Какую самую безумную покупку вы совершили во время карантина?", "Когда все это закончится и зачем?". Вопросы режиссер еще будет дополнять. Видео нужно снимать горизонтально и выложить в своих соцсетях с хэштегом #карантинпорусски.

"А потом из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени", - сказал Кончаловский.

Он отметил, что также будет рад, если в проекте примут участие люди, которые живут не в России, но говорят по-русски.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.