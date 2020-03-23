Коронавирус в Волгоградской области: Губернатор призвал не надеяться на "авось"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом и ситуации в сельскохозяйственном секторе региона.





С 16 марта в Волгоградской области действует режим повышенной готовности. На сегодня, 23 марта ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Волгограде и области не зафиксировано.

Тем не менее, Андрей Бочаров призвал не надеяться на русский "авось", принимая решение о выезде заграницу на отдых или по работе.





Андрей Бочаров подчеркнул, что стоит с ответственностью относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.