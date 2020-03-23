Крупнейший трубоукладчик третий месяц после «Северного потока-2» без работы

Крупнейший в мире трубоукладчик, покинувший «Северный поток — 2» в конце декабря, стоит без работы уже три месяца. Судовладелец, швейцарская компания Allseas, решила пока модернизировать судно.

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик Pioneering Spirit находится уже 10 дней в порту Роттердама.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

А до этого с конца декабря стоял в норвежском порту Кристиансанн. Туда судно ушло еще 25 декабря — сразу после остановки работ по строительству балтийского газопровода и выгрузки труб, которые вернули в немецкий порт Мукран, который служит логистической базой «Северного потока — 2».

Иллюстрация: marinetraffic.com.Иллюстрация: marinetraffic.com.

Возможно, причина простоя трубоукладчика связана с тем, что это время было законтрактовано под балтийский газопровод из России в Германию. Судовладелец, швейцарская компания Allseas, в конце февраля не стала уточнять детали, но подтвердила ИА Newstes , что не планирует возобновлять работы на «Северном потоке — 2». Пресс-офицер швейцарской компании Кристиан Холл уточнил, что Pioneering Spirit готовится к подъемным работам.

Впрочем, прошел месяц, но крупнейший в мире трубоукладчик пока так и не приступил ни к каким работам. Как сообщила Allseas, в порту Роттердама на судне установили новый кран грузоподъемностью 5,5 тыс. тонн и он проходит последние тестовые испытания. Pioneering Spirit не только укладывает морские трубопроводы, но и устанавливает и демонтирует платформы для нефтегазодобычи.

Иллюстрация: allseas.com.

«В дополнение к уникальной системе подъема верхних строений и „табуреток“ (основа морской платформы) новый кран предназначен для работы с более легкими образцами, в том числе мостами. Компания продолжает увеличивать универсальность самого большого строительного судна в мире», — заявили в Allseas. Сейчас краны трубоукладчика могут работать с верхними строениями платформ до 48 тыс. тонн и «табуретками» — до 20 тыс. тонн.

Другой трубоукладчик швейцарской компании, Solitaire, который также работал на «Северном потоке — 2», ушел работать в Северное море к норвежской Equinor, как сообщало ИА Newstes . В Allseas сообщили, что для конкурента «Газпрома» на европейском рынке судно укладывает межпромысловый газопровод между платформой А и новыми скважинами на месторождении Тролль.

Напомним, что к концу декабря в Балтийском море построили более 2300 километров «Северного потока — 2» из примерно 2460 километров. Основной недостроенный участок в 160 километров по двум ниткам газопровода находится в экономической зоне Дании и небольшой отрезок — в немецких водах. До конца первой нитки в датских водах оставалось 47 км, а второй — около 70 км.





Трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire и суда снабжения швейцарской компании Allseas прекратили работы за несколько часов до того, как Дональд Трамп подписал 21 декабря законопроект о военном бюджете США, в который включили санкции против участников «Северного потока — 2».

У «Газпрома» есть в распоряжении три российских трубоукладчика, которые могут использовать для достройки балтийского газопровода. «Академик Черский» располагает системой динамического позиционирования, сейчас направляется из Находки в Калининград и на нем предполагаются работы по дооснащению. Трубоукладочная баржа «Фортуна», в свою очередь, с октября находится в немецком порту Мукран на Балтике, но использует только систему якорного позиционирования, что требует согласования с датскими регуляторами. И какое судно используют для завершения проекта, неизвестно. «Газпром» воздерживается от комментариев.

11 января, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках. «Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал российский лидер.