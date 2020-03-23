Кто преуспел в «коронабизнесе»: от сайтов для взрослых до туалетной бумаги

Пандемия коронавируса нового типа (Covid-19) стала серьезным ударом по мировой экономике. Эксперты в разных странах подсчитывают уже понесенные компаниями убытки и пытаются предсказать предстоящие потери. Первыми «жертвами» пандемии среди бизнеса называют авиакомпании, туристические агентства и отели, рестораны. В тоже время появились и первые выгодополучатели: производители защитных средств, интернет-сервисы развлечений и услуг для тех, кто находится на домашнем карантине, а также довольно неожиданные компании-производители, например, туалетной бумаги. Об этом в воскресенье, 22 марта, пишет сайт Международного французского радио (RFI).

Медицинские маски и антисептики

Первыми на рынке заметили наступление эпидемии компании-производители медицинских масок и гелей-антисептиков. Впрочем, ограниченность рынка и, соответственно, масштабов производства не позволила таким компаниям воспользоваться моментом. Все четыре французских фирмы, производящих медицинские маски, были реквизированы правительством и перешли на круглосуточное производство. Однако это не помогает справиться с дефицитом.

Аналогичная проблема во французских аптеках и больницах с гелями-антисептиками. На помощь пришли производители из смежных секторов. Специализирующаяся на люксовых товарах группа LVMH (Christian Dior, Guerlain и Givenchy) пообещала перевести свои мощности по производству духов на выпуск антисептических гелей и бесплатно передать их больницам. А знаменитый алкогольный бренд Pernod Ricard объявил, что тоже бесплатно передаст 70 тысяч литров спирта на производство антисептиков.

Онлайн-развлечения и интернет-магазины

С самого начала распространения коронавируса едва ли не единственными компаниями, чьи акции не упали, и даже выросли на бирже, оказались сервисы онлайн-развлечений и покупок, в первую очередь, Netflix и Amazon. Запертые на карантин жители Европы и других стран мира стали активно оформлять подписки на онлайн-кинотеатры и заказывать товары из интернет-магазинов.

Свою долю хайпа заработали и «сайты для взрослых». Известный своей агрессивной рекламой Pornhub сразу же после введения во Франции карантина объявил о бесплатном доступе к премиум-аккаунту, а заодно разрекламировал свой дочерний сайт Modelhub, пообещав перечислить «часть его выручки» на борьбу с пандемией.

Доставка еды

Несмотря на почти полный запрет выхода из дома в Париже и некоторых других столицах мира, по пустым улицам раскатывают курьеры в ярких куртках: сервисы доставки еды Uber Eats, Deliveroo, Glovo или российские «Яндекс. Еда» и Delivery Club наперегонки объявляют о скидках и акциях, чтобы привлечь новых клиентов, ранее ходивших обедать и ужинать в рестораны. Количество заказов увеличилось на 22%, рассказывают в российском Delivery Club (группа Mail.ru). «Яндекс. Еда» упростила процедуру регистрации для ресторанов и сообщает об удвоении числа заявок на подключение. Французские сервисы пока не раскрывают статистику роста популярности приложений.

При этом и здесь есть свои проблемы. Так, местные курьеры опасаются рисков заражения. В связи с этим компании ввели сервисы бесконтактной передачи заказов и рекомендовали курьерам чаще мыть руки. Впрочем, контролем за выполнением своих рекомендаций сервисы не занимаются.

Туалетная бумага

Если аптеки столкнулись с дефицитом медицинских масок и гелей-антисептиков, то в супермаркетах с самого начала пандемии опустели полки с туалетной бумагой. Несмотря на все заверения ритейлеров, что запасы этой продукции на складах имеются и никаких перебоев с поставками не ожидается, покупатели расхватывают бумагу с молниеносной скоростью. В результате такого ажиотажа шведская Essity (торговый бренд Zewa в России и Lotus во Франции) сообщает, что во Франции спрос на бумажные платочки вырос на 39%, а на туалетную бумагу на 22%. Как следствие, компания перевела свой завод во Франции на круглосуточное производство без выходных. Ежедневно он выпускает два миллиона рулонов туалетной бумаги и семь миллионов бумажных платочков.

Бизнес-джеты

В феврале, когда из-за коронавируса оказался практически парализованным Китай, всплеск заказов зафиксировали компании-операторы частных джетов. Из-за отмены регулярных рейсов многие премиум-путешественники не смогли вернуться в свои страны и готовы были сильно переплатить за частные самолёты. Сингапурская компания MyJet Asia сообщила о росте количества заказов на 80−90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Другой мировой оператор бизнес-джетов Vista Jet заявил, что в феврале количество запросов увеличилось вдвое. Но не все авиаперевозчики премиум-класса смогли удовлетворить хлынувший поток заказов, рассказывают в Paramount Business Jets. Полёты в Китай, а затем и в страны Европы были либо полностью запрещены, либо грозили двухнедельным карантином экипажу самолёта по возвращении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 марта, число заражённых коронавирусом в мире превысило 318 тыс. человек. «Лидером» по количеству подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, остается материковый Китай (81 054), на втором месте — Италия (53 578), на третьем — Испания (24 926). Учёные Университета Джона Хопкинса (Балтмор, США) утверждают, что заражённых в Соединённых Штатах более 29 тыс. и, таким образом, страна находится на третьем месте, опережая Испанию. Больше всего погибших от коронавируса в Италии (4825), Китае (3261) и Иране (1685).