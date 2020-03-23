Кудрявцева узнала тайну звезды сериалов и расплакалась

Лера КудрявцеваФото: @leratv

Звезда сериалов Татьяна Абрамова рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о болезни младшего сына в программе «Секрет на миллион». История актрисы так растрогала Кудрявцеву, что она расплакалась. Запись эфира опубликована на YouTube канала НТВ.

Абрамова призналась, что никому ранее не говорила о произошедшем. По словам актрисы, у ее младшего сына, когда ему было около года, нашли новообразование около надпочечников. В течение полугода ребенок наблюдался у врачей, и в итоге семье сказали, что все в порядке. Однако через четыре месяца новообразование превратилось в «огромную злокачественную опухоль». В институте Блохина сыну Абрамовой диагностировали нейробластому надпочечника.

Актриса рассказала, что операция ее полуторагодовалого сына шла шесть часов. Врачи удаляли 15-сантиметровую опухоль. Несколько раз ребенок был на грани смерти. После операции врач поблагодарил Абрамову и сказал: «Очень ценно видеть таких мам, которые никогда не впадают в панику, а держат своего ребенка». Актриса добавила, что ни разу не плакала за время операции, а Кудрявцева, узнав эту тайну, не смогла сдержать слез.

В начале марта Кудрявцева сообщила о своем решении покинуть телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет. Причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии канала: о том, что в этом году она не будет ведущей, Кудрявцева узнала не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей.