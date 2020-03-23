Лоза не одобрил идею провести «Евровидение-2020» в онлайн-режиме

Напомним, участницей "Евровидения-2020" от Российской Федерации должна была быть группа Little Big. Музыканты из Санкт-Петербурга планировали выступать в Роттердаме (Нидерланды) с композицией Uno, клип на которую всего за неделю набрал более 40 млн просмотров на YouTube. Но теперь конкурс отменен, поэтому на выступление Little Big в Нидерландах рассчитывать не приходится.Впрочем, некоторая надежда все же есть — организаторы "Евровидения" заявили, что мероприятие можно провести онлайн. При этом, речь идет об "альтернативном шоу", где не будет, например, конкурентной борьбы.Лоза считает, что в проведении "Евровидения" заинтересованы исключительно организаторы конкурса, а также "люди, которые пилят бюджет". "Какие-то ребята исполнили шведскую песню, побегали, подурачились, и так далее — ладно, это их право. Но нам это зачем? Будут ли россияне петь их песню и переслушивать ее? Согреет ли она душу жителям нашей страны? Очень сомневаюсь в этом", — цитирует Юрия Лозу информационный портал "НьюИнформ".