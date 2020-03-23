Лунный день сегодня 23 марта 2020 года

Каждый день Луна меняет свое настроение, которое отражается на нас с вами. Лунный календарь поможет вам преодолеть все возможные трудности сегодня. Советы астрологов подскажут, где искать удачу и как преуспеть в делах, в любви.

В такие дни как этот очень везет обаятельным и харизматичным людям. Это идеальное время для общения, крайне благоприятный день для комфортного пребывания практически в любой компании. И все это несмотря на тот факт, что сегодня понедельник. Начать неделю с правильной ноты будет не сложно.

Фаза Луны: 29 лунный день пройдет под влиянием Рыб. Последний день лунного месяца окажется достаточно благоприятным, так как убывающая Луна отлично сочетается со стихией Воды.

Магнитные бури 23 марта: магнитных бурь не ожидается. На Солнце вспышек замечено не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

открытость;правильная расстановка приоритетов;любовные приключения;романтика;общение;трудолюбие;оптимизм.бездумные траты;хитрость и лицемерие;бездействие.

Дома можно навести порядок, помыть зеркала и стекла, навести лоск. Вечером астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пригласить гостей или насладиться уединением — на ваше усмотрение. Заканчивать этот день в окружении разбросанных вещей и грязной посуды не стоит. Желательно не создавать хаос.

Что надеть сегодня

В такие дни как этот необходимо выбирать одежду, подходящую вам по цвету глаз. При этом она не должна содержать ярких и выделяющихся элементов: принтов, узоров, надписей. Такой образ поможет усилить энергетику, привлечь еще больше удачи. Гармоничный и не перегруженный образ — залог успеха во всех сферах жизни, особенно в любви.

Камни талисманы в этот день не будут работать должным образом, поэтому можно обойтись без них. Из украшений полезными можно считать изделия из платины, но ими также не стоит злоупотреблять, дабы не нарушить гармонию и законченность образа. Платиновые украшения помогут усилить интуицию и привлечь позитивные мысли.

Финансы и работа в 29 лунный день

В этот понедельник можно заниматься практически любыми делами, но главное, чтобы они были неспешными. Торопиться не стоит ни утром, ни вечером, чтобы успеть как можно быстрее попасть домой. Если будет тотальный перегруз, лучше отложить выполнение некоторых задач на завтра. Переутомления сегодня ни к чему. Хорошо пойдут дела, связанные с планированием.





В последний лунный день астрологи советуют не совершать дорогостоящих приобретений. Если вы вынуждены будете потратить круглую сумму на что-то неотложное и важное, воспользуйтесь заговором на успешную покупку. Это поможет снизить риск обмана со стороны продавцов.

Любовь и отношения 23 марта

Для любовных приключений день подходит самым лучшим образом. День можно построить вокруг флирта, либо насладиться уединением и общением в социальных сетях. Нестандартные романтические встречи помогут остаться в памяти визави на очень долгий срок и произвести наилучшее впечатление, если это будет первое свидание.

Если захочется потратить время на близких людей, то можно попробовать пойти и на это. Можно навестить родителей, дальних родственников, сделать близкому человеку сюрприз в виде романтического ужина. Вообще, энергетика дня прекрасно подойдет для незапланированных сюрпризов.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Хорошему настроению большинства людей не будет ничего угрожать. В понедельник бывает трудно настроиться на работу, но сегодня звезды и Луна помогут влиться в дела и не думать о неурядицах. Важно сосредоточиться на текущих делах, чтобы не расстраиваться лишний раз из-за мыслей о том, что предстоит сделать завтра или в ближайшие дни.

В начале дня очень хорошо поднимет настроение решение простых рабочих вопросов, а вечером пойдут на пользу прогулки, легкие физические нагрузки. Это идеальный день для спонтанных развлечений и разговоров по душам.