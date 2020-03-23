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Новости » Главные новости » Максим Галкин показал себя с усами

Максим Галкин показал себя с усами

Максим Галкин показал себя с усамиМаксим ГалкинКадр: @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин «отрастил» усы, пока находится дома из-за пандемии китайского коронавируса. Новый облик он показал в сторис Instagram-аккаунта.

«Погода прекрасная, гуляю. У нас тут на холме под солнышком не так холодно. Я решил обойти владения. К этому подходят только такие усы!» — заметил Галкин.

Смену имиджа ведущий и юморист совершил с помощью специальной маски в Instagram. Муж певицы Аллы Пугачевой примерил усы и увидел себя через приложение, после чего в таком виде прошелся по двору своего замка в деревне Грязь.

Ранее фотографию с усами и без усов опубликовал композитор Игорь Николаев. Артист поделился коллажем из снимка в настоящем времени и старой черно-белой фотографии из молодости. Это было его поздравление ко Дню защитнику Отечества — 23 февраля.

Маску с усами в Instagram примеряли на себя дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова и его супруга Татьяна Навка. На видео у каждой были усы, как у чиновника администрации российского лидера.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 11:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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