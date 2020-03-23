Миллиард на карантине: мир подхватил инфекцию

Более миллиарду человек в 50 странах мира на сегодня предписано соблюдать карантин в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Таковы данные, которые приводит в понедельник, 23 марта, агентство France-Presse.

По меньшей мере 34 государства или региона внутри отдельных стран ввели обязательный карантин для всех своих граждан и жителей — таким образом строгими карантинными мерами оказались охвачены более 659 миллионов человек. Это, в частности, касается Франции, Италии, Испании, Греции, Аргентины, Ирака, Руанды или Калифорнии (США). В ближайшие дни к этому списку добавятся Колумбия и Новая Зеландия.

В большинстве этих стран, как отмечает AFP, введённые властями правила позволяют гражданам ходить на работу в случае невозможности осуществлять профессиональную деятельность удаленно, выходить из дома за продуктами или к врачу. Ещё несколько стран — Иран, Германия, Великобритания — призвали своих граждан соблюдать карантин: оставаться дома и максимально ограничить передвижения и контакты с другими людьми. Пока, однако, эти меры носят рекомендательный характер.

В десяти странах или отдельных регионах власти ввели комендантский час, запрещающий покидать дома вечером и ночью. Это сделали, среди прочих, Сербия, Чили, Буркина Фасо и Мавритания. Во Франции первым городом, где ввели комендантский час, стала на прошлой неделе Ницца.

Кроме того, в некоторых странах карантин ввели в отдельных городах. Это произошло в Баку, в Нур-Султане, а также в ряде крупных городов Болгарии. В Москве указом мэра Сергея Собянина карантин ввели для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Число жертв коронавирусной инфекции во всем мире, согласно последним данным международной группы волонтёров Worldometer, превысило 16 тысяч человек. Более 9 тыс. приходится на страны Европы, в том числе более половины — на Италию (свыше 6 тыс.).

33 тыс. оказались заражены в Соединённых Штатах, в 483 случаях заболевание привело к летальному исходу.

Всего в мире подтверждено 366 880 случаев инфицирования, более 101 тыс. человек выздоровели.