Минстрой вводит еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Регионы будут вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков и работ на объектах капитального и жилищного строительства в связи с распространением коронавируса. Такое поручение дал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

В ходе селекторного совещания с регионами министр призвал региональные власти внимательно отнестись к данным, предоставляемым в федеральные ведомства и электронные платформы для сбора информации. По его словам, министерство будет максимально брать информацию Росстата, ЕИСЖС (Единой информационной системы жилищного строительства. — Прим. ред.), Центробанка.

«Некоторые данные нам необходимы от вас. Поэтому просим в еженедельном режиме предоставлять актуальную информацию о приостановке работ на объектах капитального строительства, количестве строящихся объектов, особенно обратить внимание на строительство жилых домов, которое происходит по старым правилам привлечения денежных средств», — приводятся на сайте министерства слова Якушева.

Министр подчеркнул, что при нынешней экономической ситуации важно создать все условия для бесперебойной работы рынка строительства. Ведомство, в свою очередь, готово оказать всяческую поддержку властям регионов, чтобы не допустить снижения темпов строительства.

Ранее Правительство России поручило до 31 марта разработать меры поддержки строительной отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий план план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом. В частности, кабмин будет еженедельно проводить мониторинг финансового состояния системообразующих предприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на сегодняшний день выявлено 438 случаев заражения. На всей территории страны введён режим повышенной готовности.