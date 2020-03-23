Мишустин уволил главу Роскомнадзора Жарова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал рапоряжение об увольнении Александра Жарова с поста главы Роскомнадзора. Текст документа опубликован на сайте правительства РФ.

По данным "Ведомостей", Жаров перейдет на работу в "Газпром-медиа", возглавив его "уже завтра". Освободившееся место руководителя Роскомнадзора может занять Андрей Липов, в настоящий момент работающий в администрации президента.

Уточняется, что Мишустин не просто уволил Жарова, но сделал это по его собственной просьбе. О том, что подобная рокировка возможна, "Ведомости" сообщали ранее со ссылкой на информацию от источников в "Газпром-медиа".

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года.