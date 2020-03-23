Молдавская оппозиция впервые призвала не делить общество на своих и чужих

Председатель оппозиционной в Молдавии политической партии «Шор» Илан Шор (разыскивается Интерполом за банковское мошенничество) через социальные сети обратился к гражданам страны с призывом к единению и взаимной поддержке в условиях чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса.
Беглый бизнесмен (по информации местных СМИ, Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле) подчеркнул, что сейчас создаются предпосылки для национального единства граждан Республики Молдавия.
«Давайте проявим ответственность, солидарность, терпение. У нас впервые за 30 лет появилась возможность стать единой гражданской нацией, единым обществом, в котором нет чужих, а есть только свои. Вот это ощущение важности гражданского мира в нашей крохотной стране, мы должны ни в коем случае ни забыть, ни растерять, когда эпидемия закончится», — заключил Шор.
ИА Newstes сообщало, что ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал поведение некоторых представителей политической оппозиции пиром во время чумы. По словам главы государства, ряд лидеров правоцентристских политформирований очень рассчитывают на то, что власти в его лице и премьера Иона Кику не справятся с угрозой распространения пандемии коронавируса, что даст возможность их критиковать.
Напомним, молдавский парламент на заседании 17 марта после долгого обсуждения поддержал правительство и президента, объявив в стране чрезвычайное положение на 60 дней. Основанием для максимального срока ограничений является то, что эпидемиологический прогноз для Европы пессимистичный.
Вместе с тем депутаты не были солидарны при голосовании по этому вопросу. Против законопроекта голосовали представители оппозиции из группы Pro Moldova Андриана Канду, фракции партии «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и партии «Шор» Илана Шора. По их мнению, это преждевременные и неоправданные меры. В знак протеста неформальная правоцентристская либеральная коалиция покинула пленарное заседание.