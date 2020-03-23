Молдавская оппозиция впервые призвала не делить общество на своих и чужих

Председатель оппозиционной в Молдавии политической партии «Шор» Илан Шор (разыскивается Интерполом за банковское мошенничество) через социальные сети обратился к гражданам страны с призывом к единению и взаимной поддержке в условиях чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса.

«Сегодня, как никогда становится понятным, насколько надуманы разделяющие нас барьеры, насколько несущественны наши споры и темы для ожесточённых дискуссий, насколько бессмысленны противоречия, которые раздирают наше общество», — заявил политик.

Беглый бизнесмен (по информации местных СМИ, Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле) подчеркнул, что сейчас создаются предпосылки для национального единства граждан Республики Молдавия.

«Давайте проявим ответственность, солидарность, терпение. У нас впервые за 30 лет появилась возможность стать единой гражданской нацией, единым обществом, в котором нет чужих, а есть только свои. Вот это ощущение важности гражданского мира в нашей крохотной стране, мы должны ни в коем случае ни забыть, ни растерять, когда эпидемия закончится», — заключил Шор.

ИА Newstes сообщало, что ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал поведение некоторых представителей политической оппозиции пиром во время чумы. По словам главы государства, ряд лидеров правоцентристских политформирований очень рассчитывают на то, что власти в его лице и премьера Иона Кику не справятся с угрозой распространения пандемии коронавируса, что даст возможность их критиковать.

Напомним, молдавский парламент на заседании 17 марта после долгого обсуждения поддержал правительство и президента, объявив в стране чрезвычайное положение на 60 дней. Основанием для максимального срока ограничений является то, что эпидемиологический прогноз для Европы пессимистичный.

Вместе с тем депутаты не были солидарны при голосовании по этому вопросу. Против законопроекта голосовали представители оппозиции из группы Pro Moldova Андриана Канду, фракции партии «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и партии «Шор» Илана Шора. По их мнению, это преждевременные и неоправданные меры. В знак протеста неформальная правоцентристская либеральная коалиция покинула пленарное заседание.

«Вы понимаете, что это за политики. Некоторые ушли на карантин и делают „умные“ декларации, но боятся выйти на улицу. Некоторые советуют. Все стали большими экономистами, вирусологами, медиками и каждый день только отравляют сознание граждан. Помощи от них на данном этапе нет, только критика. И это плохо. Но я думаю, что граждане всё понимают», — заявил тогда Игорь Додон.