Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил прокат в России в выходные

Анимационный фильм "Тролли. Мировой тур" возглавил российский прокат в выходные, собрав 97,3 миллиона рублей, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.

Главные герои - тролли Цветан и Розочка живут в лесу вместе с другими племенами троллей. Над лесом нависает угроза, и чтобы его спасти, все тролли должны забыть о вражде и объединиться.

Фантастический боевик Дейва Уилсона "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли занял второе место, сборы в выходные составили 43,9 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 267,5 миллиона).

Фильм Гая Ричи "Джентльмены" - на третьем месте со сборами 21,7 миллиона рублей, а его общие сборы за шесть недель - более 1,3 миллиарда рублей.

Российская комедия Константина Статского "Отель "Белград" расположилась на четвертой строчке со сборами 19,2 миллиона рублей (общие сборы на три недели - 448,3 миллиона).

Замыкает пятерку лидеров хоррор Ли Уоннелла "Человек-невидимка", сборы фильма за выходные составили 11,6 миллиона рублей (общие сборы в прокате за две недели 219,2 миллиона).