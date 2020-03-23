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Новости » Политика » Музей Волошина доверили экс-мэру Керчи, врагу «крымской весны»

Музей Волошина доверили экс-мэру Керчи, врагу «крымской весны»

Музей Волошина доверили экс-мэру Керчи, врагу «крымской весны»

Директором известного в России крымского музейного комплекса «Киммерия Волошина» назначен одиозный экс-мэр Керчи Олег Осадчий, сообщают СМИ Крыма и местные общественники.

Осадчий, мэр Керчи с 1998 по июнь 2014 года, в феврале — марте 2014 года активно противодействовал «крымской весне», напомнил в своем Facebook общественный деятель из Феодосии Александр Талипов. Талипов выложил в соцсетях видео времен «крымской весны», где Осадчий называет Крым «частью единой и неделимой Украины», а «крымскую весну» — «позорищем, которое сейчас происходит».

В частности, Осадчего тогда возмутило, что жители Керчи снимали в городе украинские флаги и водружали российские триколоры, устраивали митинги под российской патриотической символикой, пели русские патриотические песни.

«Назначение Осадчего директором „Киммерия Волошина“ — вот это действительно позорище», — пишет Талипов.

В июне 2014 года после беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым Осадчий ушел в отставку с поста мэра, напоминает сайт радио «Керчь ФМ».

«После увольнения деятельность бывшего чиновника привлекла внимание правоохранителей. В 2015 году в отношении Осадчего возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В феврале 2015 года он был задержан и заключен под стражу. В мае его перевели под домашний арест. В результате рассмотрения уголовного дела в октябре 2015 года Керченский городской суд признал Осадчего виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. В декабре того же года Верховный суд Крыма смягчил наказание, назначив штраф в 150 тысяч рублей», — сообщает «Керчь ФМ».

По информации того же СМИ, в декабре 2018 года Осадчий в буквальном смысле заморозил своих соседей по жилмассиву, где находится его квартира. В ноябре под квартирой экс-мэра прорвало трубу, в итоге вышло из строя отопление у соседей Осадчего. Когда коммунальщикам для ремонта нужно было пройти через жилплощадь Осадчего, бывший хозяин Керчи отказался пускать работников ЖКХ в свою квартиру.

От действий Осадчего тогда особенно пострадала его 93-летняя соседка Валентина Грибовская, ветеран Великой Отечественной войны. Пожилая больная женщина мерзла в своей квартире в условиях влажной и сырой зимы северного Крыма, весьма тяжелых и для привычных к морозам жителей «большой России». Извиняться перед соседями Осадчий тогда отказался, а журналистам сказал, что «они как всегда все переврут».

Фейком Осадчий называет и информацию о его назначении директором «Киммерии Волошина». Данная информация распространяется по крымским СМИ с начала марта. В то же время многолетний директор музея Тамара Стеблюк была официально понижена до статуса «исполняющей обязанности».

«Керчь ФМ» сообщает, что 5 марта Осадчий приезжал в музей и объявил сотрудникам, что скоро будет их начальником. Он ссылался на некое распоряжение министра культуры Крыма Веры Новосельской.

На сайте Change.org с начала марта висит обращение жителей Керчи к президенту России с просьбой не допустить, чтобы «Киммерией Волошина» руководил Осадчий, «при упоминании имени которого руководители ведущих учреждений культуры Керчи и сегодня не жалеют негативных эпитетов».

«Кому выгодно проталкивать нечистоплотную одиозную личность в руководители учреждения культуры накануне планируемой отмены в Крыму обязательного действия федерального закона № 44 „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“?» — задают риторический вопрос составители петиции.

В украинские времена «Киммерия Волошина» подвергалась разграблению. Разбазаренные украинскими чиновниками объекты музея вернули в государственную собственность только после «крымской весны» в 2016 году. Директор музея профессиональный искусствовед Тамара Стеблюк заявляла о планах принять на баланс и привести в порядок за спонсорские деньги четыре объекта бывшего комплекса Дома творчества писателей «Коктебель».

Музей «Киммерия Волошина» состоит из дома-музея Максимилиана Волошина в Феодосии, дома-музея Марины и Анастасии Цветаевых в Коктебеле, музеев Александра Грина и Константина Паустовского в Старом Крыму. В Старом Крыму также находится относящийся к «Киммерии Волошина» Литературно-художественный музей, основанный в 1991 году заслуженным крымским искусствоведом Надеждой Садовской. Неподалеку от музея находятся могилы Грина, кинорежиссера Алексея Каплера, фронтовой поэтессы Юлии Друниной.

Олег Осадчий ранее никогда не имел отношения к музейному делу и культуре. Он чиновник-хозяйственник в области управления предприятими пищевой промышлености и торговли. В 1986 году он заочно закончил Донецкий институт советской торговли, во время срочной службы в Советской Армии был прапорщиком на хозяйственной должности. После ухода с госслужбы в 2014 года Осадчий занялся бизнесом, с 2017 года — помощник депутата Госдумы от Крыма Константина Бахарева («Единая Россия») . Вместе с Бахаревым при Украине Осадчий состоял в «Партии регионов». В президентство Виктора Януковича в 2013 году Осадчий был признан худшим мэром года на Украине.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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