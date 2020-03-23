МВД определило перечень документов для признания украинцев и белоруссов носителями русского языка

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа президента о предоставлении российского гражданства украинцам и белоруссам, свободно владеющим русским языком. Документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа определяет перечень документов, представляемых гражданами этих стран при обращении в комиссию для подтверждения их свободного владеня русским языком. К таковым предлагается отнести документ, подтверждающий получение образования (не ниже основного общего) на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года; либо на территории Российской Федерации после 1 сентября 1991 года; либо на территории иностранного государства, в котором русский язык является одним из государственных языков.

Рассмотрение заявлений об изменении гражданства в упрощенном порядке в данном случае должно осуществляться в срок до трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов. При этом в проекте указывается, что в случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

11 марта Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым уроженцы Украины и Белоруссии будут признаваться носителями русского языка по упрощённой схеме. Статус носителя, в свою очередь, упростит для этой категории граждан получение вида на жительство и гражданства РФ.

Напомним, что в настоящее время иностранные граждане признаются носителями русского языка на основании собеседования.