На Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пропуск через линию разграничения с 22 марта временно приостановлен.Об этом сообщается на Правительственном портале."С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения людей и транспортных средств" - говорится в сообщении.Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку. В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ последовали 257 человек и 36 транспортных средств: «Майорское» - 59 человек и 16 транспортных средств, «Марьинка» - 35 человек и 11 транспортных средств, «Новотроицкое» - 12 человек и 9 транспортных средств и «Станица Луганская» - 151 человек.