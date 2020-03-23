На Сахалине пятеро детей отравились парами хлора в бассейне

В больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна госпитализированы пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет. Региональное следственное управление СК России сегодня начало поверку, сообщили сегодня, 23 марта, в пресс-службе ведомства.

«21 марта в больницу поступило 5 детей в возрасте от 4 до 11 лет с диагнозом — отравление парами хлора. Установлено, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне», — указали в ведомстве.

Отмечается, что двое детей были срочно госпитализированы, а трое после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проверка находится на контроле следственного управления.