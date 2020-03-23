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На севере Канады обнаружен остаток древнего континента

На севере Канады обнаружен остаток древнего континента

Изучая образцы кимберлитовых пород, полученные во время поисков месторождений алмазов, геологи обнаружили фрагмент древней континентальной коры Земли — Северно-Атлантической платформы.

Древние континентальные платформы, или кратоны — это стабильные фрагменты континентальной коры, возраст которых составляет многие миллионы лет. Некоторые из них и сейчас составляют основу существующих континентальных плит, таких как Североамериканская плита, но другие древние континенты раскололись на более мелкие фрагменты и были перестроены долгой историей движения литосферных плит.

Кимберлитовые породы возникали миллионы лет назад на глубине от 150 до 400 километров, а затем под действием геологических и химических сил поднимались ближе к земной поверхности. «Для исследователей кимберлиты — это подземные ракеты, которые поднимают пассажиров к поверхности, — объясняет геолог Университета Британской Колумбии Майя Копылова (Maya Kopylova). — Пассажиры — это сплошные куски каменных пород, несущие множество деталей об условиях, которые наблюдаются далеко под поверхностью нашей планеты».

Когда Майя Копылова и ее коллеги проанализировали образцы, полученные в южной части острова Баффинова Земля в Канадской Арктике, они установили, что состав пород соответствует Северно-Атлантической платформе, распавшейся на части около 150 миллионов лет назад и известной геологам по отдельным участкам в Гренландии, на полуострове Лабрадор и в северо-западной части Шотландии. «Минеральный состав других частей североатлантического платформы настолько уникален, что нельзя было ошибиться, — пишут ученые в статье, которую опубликовал Journal of Petrology. — Подтвердить связь было легко. У соседних древних кратонов в Северной Канаде — в Северном Квебеке, Северном Онтарио и в Нунавуте — совершенно иные минералогические составы».

Кимберлитовые керны, благодаря которым было сделано открытие, были предоставлены ученым геологоразведочной компанией Peregrine Diamonds (в 2018 году приобретена компанией De Beers). Это очень дорогостоящие образцы. «Наши партнеры демонстрируют большую добрую волю, предоставляя Университету Британской Колумбии образцы, которые позволяют проводить фундаментальные исследования и обучать аспирантов, — говорит Майя Копылова. — В свою очередь, исследования университета дают компании информацию об алмазоносной мантии, которая является ключевой для картирования части кратона с более высоким содержанием, чтобы обеспечить успешную добычу».


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Добавлено: 23 мар 2020 в 13:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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