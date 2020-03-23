Народные приметы на апрель 2020 года

Народные приметы — кладезь мудрости, благодаря которому и в современном мире можно узнать не только о погодных условиях, но и о способах защиты от неприятностей. В апреле 2020 года привлечь удачу будет проще, опираясь на заветы прежних поколений.

Примет существует огромное множество и на все случаи жизни. Одни предупреждают об опасностях, другие помогают узнать погодные условия, а с помощью третьих получается привлечь в жизнь благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народной мудростью на апрель, чтобы сравнить погоду современности и прежних лет, найти способ увернуться от неприятностей и привлечь удачу.

1 апреля. Рокот грома в этот день указывает на приближение тепла. По примете 1 числа просыпается домовой, и если его задобрить, то в доме будут уют и гармония.

2 апреля. Второй день апреля — особенный. В это время вода из колодца целебная, и ей нужно умыться, чтобы болезни ушли. По примете в этот день можно привлечь женихов, вышивая на полотенцах.

3 апреля. В этот день по примете старались не смотреть в небо после захода Солнца, чтобы ненароком не увидеть падающую звезду. Считается, что это дурной знак.

4 апреля. В этот день удачу в жизнь привлекают, рассыпая вокруг порога крупу и крошки от хлеба.

5 апреля. Примета гласит, что в этот день нужно убраться, чтобы из дома беды вымести и удачу на чистое пригласить. В теплую погоду сажают яблони, чтобы получить вкусный и богатый урожай.

6 апреля. В этот день наши предки окуривали дома и хлева полынью, чтобы от нечисти освободиться и беды на порог не пускать.

7 апреля. В этот день тот, кто убирается, удачи год не увидит, а те, кто бранится, всего лишатся.

8 апреля. По примете в этот день ничего не сажают — урожая не будет. Если утром тепло, а к вечеру подморозило, то холода еще простоят.

9 апреля. По погоде этого дня определяют какой будет осень, и если снег еще не тает, то осень будет короткой.

10 апреля. Холода придут, если сороки на самые верхушки деревьев садятся. Паука увидеть — гостей ждать.

11 апреля. В этот день по примете сок березовый обладает целебными свойствами. Его пьют, чтобы избавиться от болезней.

12 апреля. Одуванчики рано зацвели — лето будет короткое и не жаркое. После того, как Солнце сядет, без нужды не выходят, чтобы лихо в дом не впустить.

13 апреля. По примете в этот день из дома нечисть выгоняют, да в калитки ржавые гвозди вбивают, чтобы людям с дурными мыслями ходу не было.

14 апреля. Если пчелы уже вылетели и вовсю трудятся, то лето долге не ждут. Если лед с рек грудами идет, то ждут трудного года.

15 апреля. По примете в этот день обязательно мелочью звенят, чтобы с прибылью год провести. Считается, что поднятая с земли монета принесет удачу, если только не найдена на перекрестке.

16 апреля. По примете в этот день в воду угощения кидали, чтобы водяного задобрить. Лед на реке держится — рыбы мало будет.

17 апреля. Ольха раньше березы листья выпустила — лето мокрым будет. Еда в этот день пригорит — жди беды.

18 апреля. Считается, что если в этот день окна открыть и сквозняк устроить, то худое из дома уйдет, а удача на пороге появится. Животное к дому пришло — угости, чтобы счастье не перевелось.

19 апреля. По примете за яблонями уход — с фруктами целый год. Ветер сильный — не сажай, иначе спину натрудишь, а урожая не получишь.

20 апреля. К водоемам рубахи носи, чтобы русалок задобрить. Вечером желание загадать, глядя на закат, каждый сможет, но сбудется только то что добро несет.

21 апреля. В этот день на земле работать — урожай богатый собирать. Кошка беспокоится — жди ненастья.

22 апреля. По примете родниковой или ключевой водой умыться — красоту и молодость надолго сохранить, болезни убрать, счастье привлечь. Целебной водой поили и скотину, чтобы от хворей уберечь.

23 апреля. В этот день следят за пауками — если они не выползают, то будет ненастье. Ясная погода не для посадок, а коли дождь моросит, то и без дела не сидят.

24 апреля. По примете в этот день ничего сажать нельзя — не взойдет или вымерзнет. Дождь сегодня — осень грибная, зима сытная.

25 апреля. По примете в этот день охотники отправляются за зайцами. Тем, кто сможет принести домой добычу, удача весь год улыбаться будет.

26 апреля. В этот день в лес идти — наизнанку одежду надевать, чтобы леший не запутал и с пути не сбил. Пчелы работают от рассвета до заката — год будет прибыльным.

27 апреля. В лесу птица кукует — пора за грибами. В этот день по примете нельзя лениться, иначе денег не будет и удача уйдет.

28 апреля. Примета гласит, что тем, кто в этот день бранится, не видать удачи. Работа у того спорится, кто молча делами занимается и до пустых разговоров не опускается.

29 апреля. Баба в огороде трудится — амбар от еды ломится. В этот день рассаду сажали и семена на хороший урожай заговаривали.

30 апреля. В последний день апреля вишня в цвету, а пчелы не спешат на цветы — урожая не будет. Радуга в небе — к похолоданию.