Наталья Селезнева о вражде с Татьяной Пельтцер и многолетней депрессии

В последнее время Наталью Селезневу не видно на театральных подмостках, и дело вовсе не в решении завершить актерскую карьеру. Звезда советского кинематографа не появляется на сцене из-за серьезных проблем со здоровьем.

Не так давно Наталья Игоревна перенесла три операции на ноге. Довольно продолжительное время 74-летняя артистка была вынуждена буквально жить в больничных стенах. Лишь сегодня она решилась рассказать о тяжелом периоде в жизни.

«Господь все видит. Почему-то он послал мне такое испытание почти на три года. У меня началась очень сильная депрессия. Мне ничего не хотелось, кроме одного: чтобы мои близкие были здоровы. Сейчас я вытащила себя из этого состояния. Я занимаюсь, тренируюсь, хочу, чтобы моя нога была полноценной. Не знаю, смогу ли вернуться в театр и играть. Предложения есть, пьесы интересные есть, а что будет дальше — не знаю», — призналась она на передаче «Судьба человека».

Все это время Селезневу поддерживал супруг Владимир Андреев, который является ее надежной опорой вот уже более 50 лет. «Сейчас Наташе уже лучше. Она стойко перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету», — рассказал он.

Напомним, Селезнева стала сниматься в кино еще ребенком. В восьмилетнем возрасте она сыграла Сашеньку в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер». Именно тогда ей пришлось столкнуться с ненавистью старшей коллеги — звезды советского кинематографа Татьяной Пельтцер. Ей не понравилось, что из-за юной Селезневой она решилась заветной роли.

«Царствие небесное Татьяне Ивановне Пельтцер! Но она хорошо мне нервы потрепала в Театре сатиры. Ой, хорошо! Такая взрослая женщина и обижалась на меня, ребенка. Я приехала в Ленинград, и меня утвердили на роль. Я сказала ей: «А вы кто?» А она мне: «Я твоя бабушка!» Я так испугалась и говорю ей: «Нет, вы что, у меня есть бабушка, тетя Валя!» И она помнила мне это всю жизнь», — призналась актриса.

Фото: PhotoXPress.ru, кадр фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

