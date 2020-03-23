Назван способ получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом может стать для россиян причиной получения отсрочки по кредитам. О каких именно кредитах идет речь, рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

Распространение в мире коронавируса COVID-19 уже отрицательно сказалось на работе ряда отраслей российской экономики. В Москве ситуацию с коронавирусом признали форс-мажорной, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий, что распространение COVID-19 является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Между тем, по словам юриста Екатерины Духиной, ситуация с коронавирусом, как правило, никак не затрагивает обязанности заемщиков.

"Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства. Форс-мажор – это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности", – пояснила юрист.

И все же возможность получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом есть, полагает Екатерина Духина. По ее мнению, такую возможность предоставляет вступивший 31 июля 2019 года в силу закон об "ипотечных каникулах". Согласно этому закону, по словам юриста, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

"Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону... Это является основанием для получения отсрочки по кредиту", – считает юрист.