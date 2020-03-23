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Новости » Политика » Немцы в шоке: запрет на въезд из-за коронавируса не действует на беженцев

Немцы в шоке: запрет на въезд из-за коронавируса не действует на беженцев

Немцы в шоке: запрет на въезд из-за коронавируса не действует на беженцев

МВД Германии подтвердило информацию, согласно которой закрытые границы не действуют на поставки товаров и продуктов, работников из приграничных областей и соискателей убежища.

«Это кажется странным, но это все еще реальность: нынешние запреты на въезд на границы Германии из-за коронавирусного кризиса не распространяются на лиц, ищущих убежища», — пишет издание Junge Freiheit, на запрос которого ответило федеральное министерство внутренних дел.

Газета описывает вероятную схему попадания таких беженцев: в европейский регион они прибывают через тотально инфицированную Италию, затем через территорию Франции или Швейцарии достигают границы с Германией, где нужно только написать и падать заявление на предоставление убежище. И такому человек разрешено поехать в Германию для выполнения своей процедуры.

«Вздумайте, если француз поедет в Германию, то его остановят и завернут на границе, а человек без документов, но прокричавший „Азюль“ (asyl/беженец), будет принят в Германии без проверок документов и медицинского обследования. Какой смысл было объявлять о закрытии границ, если эти меры действуют только на граждан ЕС, а любой нелегальный мигрант, как и прежде может свободно прибывать в Германию на полное обеспечение, игнорируя введенный карантин и, возможно, являясь носителем смертельного вируса», — комментирует телеграм-канал «Новости из Германии».

ИА Newstes уточняет, что количество случаев заболевания коронавирусом в ФРГ на 22 марта 2020 года достигло почти 25 тысяч. Около 100 человек скончались.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 19:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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