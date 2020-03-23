Незадолго до возвращения в Россию Оксана Самойлова с сыном попали в больницу

Приехав домой, Оксана Самойлова стала более активной в социальной сети. Супруга Джигана рассказала о последних днях в Майами, во время которых ей пришлось непросто. И дело не только в муже, увлекшимся празднованием рождения долгожданного наследника.

Месячный Давид попал в больницу. Благо, с малышом все в порядке. Самойлова так и не рассказала, что с ним произошло. «Мы с Давидиком загремели в местную больницу. Находились не в палате, а приемной. Ничего серьезного. К нам зашло уже шесть разных врачей. Они заходят, смотрят, обсуждают что-то друг с другом. Но не знаю, наверно, сейчас поедем домой», — поделилась 31-летняя брюнетка в сторис, демонстрирую обстановку в медучреждении.

Кроме того, Оксана с детьми старалась сидеть дома, ведь в Майами, как и во многих других странах, объявлен карантин из-за вспышки коронавируса. Сейчас звездное семейство находится в Москве.

Оксана не стала рассказывать о состоянии мужа, который недавно неприятно удивил поклонников, выходя в прямой эфир в, мягко говоря, нетрезвом виде. Неделю 34-летний артист пробыл в элитном реабилитационном центре Майами, чьи врачи снимали у него последствия наркотического опьянения.

«Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Также как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем», — откровенничала многодетная мама.

По поводу происходящего в этой семье нелестно высказывались многие известные персоны. Блогер Лена Миро и вовсе посоветовала Оксане немедленно разводиться. «И не просто уползать обоссанной собакой, поджав хвост, а уходить резко, жестко, выставив подонка на бабки. Оксане нужно подобрать сопли и найти хорошего, зубастого адвоката, который обдерет Джигана как липку, а самой заняться детьми, а не нытьем», — отметила Миро.

Фото: Instagram