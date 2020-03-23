О коронавирусе предупреждали еще в январе: всплыли важные правительственные документы

В понедельник, 23 марта, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Напомним, что в начале марта 2020 года из Украины в Испанию поставили крупный груз респираторов.

«Согласно обнародованной информации, 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра Украины были направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания короновирус Covid-19. Однако Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал вышеуказанные меры, которые так и не были приняты», — говорится в сообщении САП.

Сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Расследованием займутся следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Тем временем в сеть выложили письмо секретаря СНБО Алексея Данилова, датированное январем 2020 года. Видимо, именно об этом документе и говорится в сообщении САП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по поводу экспорта в Испанию защитных средств в таможне заявили, что поставки осуществлялись законно — еще до введения соответствующего запрета.

Тем временем в сети обратили внимание на странно низкую стоимость 100 тысяч защитных средств — чуть ли не по две гривни за маску.