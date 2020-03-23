Обнаженная Мадонна поделилась мыслями о коронавирусе: "Мы все утонем вместе"

В режим самоизоляции во время пандемии коронавируса перешли и многие знаменитости. В своих соцсетях они делятся с подписчики разными видео, рассказывая, чем занимаются дома.

Записала такой ролик и 61-летняя Мадонна: сидя в ванне с лепестками цветов, певица поделилась своими ­­мыслями о пандемии.





Мадонна

COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним,

— сказала певица.

Однако ее обращение оценили не все поклонники. Многие раскритиковали Мадонну за это видео, обвинив ее в лицемерии.

Если корабль пойдет ко дну, вы действительно думаете, что мы пойдем ко дну все вместе, пока вы сидите в своей ванне в окружении помощников и ассистентов? Я люблю тебя, моя королева. Но вещи за пределами вашего особняка очень отличаются от того, какими вы их себе представляете. Оставайтесь в безопасности и проявите больше сопереживания к менее привилегированным людям. Это видео просто глупое. Вы живете в другой реальности. Прекратите. Лепестки цветов в ванне, боже мой! COVID-19 делает различия, потому что вы можете позволить себе собственный аппарат искусственного дыхания. Прекратите опошлять эту ужасную ситуацию, пожалуйста,

— написали комментаторы.









По сообщениям прессы, сейчас Мадонна находится на самоизоляции в Лондоне вместе со своим бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и детьми.