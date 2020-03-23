Оксана Самойлова: «Дети не должны страдать от поступков взрослых»

После продолжительных каникул в Майами семья вернулась в Россию. Правда, неизвестно смогут ли супруги преодолеть все разногласия и восстановить прежние отношения. Модель признается, что сейчас переживает нелегкий период.

31-летняя Оксана Самойлова стала все чаще выходить на связь с поклонниками и делиться событиями семейной драмы. На этот раз она опубликовала снимок детей, сопроводив пост размышлениями относительно будущего. «Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому, но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин, и от этого никуда не деться», — написала она в микроблоге.

Первой на тревожный пост модели откликнулась Вера Брежнева, которая поддержала ее смайлами в виде сердец. Пользователи Сети также поспешили утешить Оксану в комментариях. «Все будет хорошо! Вы замечательная мама, я уверена в этом. Детки ведь не зря вас так любят. Счастья вам!»; «Как не хватало вашей активности в Instagram»; «Держитесь, все непременно наладится. Замечательно, что вы вернулись! Все пройдет и будет только лучше», — переживают за кумира фанаты.





Тем временем 34-летний Джиган продолжает делать вид, что ничего не происходит. Рэпер, как и прежде, делится совместными снимками с маленьким Давидом, который появился на свет 18 февраля. «Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все что строилось десять лет. Не знаю, что еще можно сказать...», — негодовала Самойлова.

Затянувшееся празднование Джигана заставило модель с нетерпением ждать возвращения на родину. Оксана откровенничала, что ее душа буквально «горит адским пламенем» и единственным утешением сейчас остаются только наследники.

А ведь еще совсем недавно супруги казались идеальной парой, которая, несмотря на многолетний брак, сумела сохранить страсть в отношениях. Сама же избранница артиста была на седьмом небе от счастья, когда впервые взяла на руки долгожданного сына. «Я не верю, что стала мамой в четвертый раз. Мамой мальчика. Понимаете, насколько это необыкновенно после трех дочек», — писала она.

Фото: Instagram