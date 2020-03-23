Оксана Самойлова с семьей вернулась в Москву и рассказала, как провела последние две недели в Майами

Вчера 31-летняя Оксана Самойлова вместе со своим 34-летним супругом Джиганом и их четырьмя детьми, восьмилетней Ариелой, пятилетней Леей, двухлетней Майей и месячным сыном Давидом, вернулась из Майами в Москву.

Прошлый месяц для Самойловой выдался непростым: после скандала с мужем и его лечения в реабилитационной клинике Оксана и вовсе назвала это время "худшим месяцем в жизни". Ситуация усугубилась вспышкой коронавируса, который распространился по миру и добрался и до Майами. Несколько часов назад Самойлова решила поделиться с подписчиками, как они с семьей провели последние две недели в США.

Она опубликовала в сторис видео из магазина с пустыми полками и написала, что "там все гораздо серьезнее".

Просто ничего нет,

— прокомментировала она.





В Майами закрыты все пляжи, народу никого нет, везде полиция, закрыты все кафешки, все магазины, у нас даже детские площадки закрыли,

— добавила Самойлова.





Поддержку Самойловой в эти непростые времена оказывали ее дочери — она показала, какие трогательные подарки они ей делали, а также как танцевали все вместе.





Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела

Рассказала она и о том, что вместе с новорожденным сыном Давидом попала в больницу. Но, к счастью, сильных поводов для беспокойства не было.

У нас ничего серьезного, но мы сидим тут уже четвертый час. К нам зашло уже штук шесть врачей разных, они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, в общем, не знают, что с нами делать. Но сейчас вроде уже все решили, сейчас поедем домой,

— заключила она.





Сын Оксаны Самойловой и Джигана Давид

В Майами Джиган и Самойлова прилетели несколько месяцев назад на роды своего четвертого ребенка, который появился на свет в середине февраля. Вскоре после этого рэпер попал в рехаб и заявил, что он "психбольной".





Джиган и Оксана Самойлова с сыном Давидом